Ha igaz, amit a Google Home állít, akkor Barack Obama puccsot szervez az Egyesült Államokban. A Google mesterséges intelligenciáját használó otthoni központja egy ideig furcsa összeesküvés-elméletet terjesztett a felhasználók között.

Először a SearchEngineLand egyik munkatársa, Danny Sullivan fedezte fel, hogy a Google nem valós híreket idéz, amikor azt írjuk a keresőbe, hogy Barack Obama puccsot tervez-e. Ezek után több videót is megosztottak Google Home eszközök tulajdonosai, mit válaszol a kütyü hasonló kérdésekre.

A Google Home ugye a Google keresőt használja, elvileg be lehet rajta állítani, hogy milyen hírcsatornákat figyeljen, amikor azt kérjük tőle, mondja el a legfontosabb híreket. De ha csak azt kérdezzük tőle, hogy Barack Obama puccsot tervez-e, akkor egyszerűen rákeres ő is a keresőben és felolvassa az első találatokat.

