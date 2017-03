Titkos szexista Facebook-csoport ellen nyomoz az NCIS

Az amerikai Haditengerészeti Bűnügyi Nyomozó Hivatal, az NCIS több száz tengerészgyalogos ellen indított nyomozást egy titkos Facebook-csoport miatt. A csoportban állítólag katonanőkről tettek közzé meztelen képeket.

Marines United volt az oldal neve, ide posztoltak képeket a nőkről. A csoportnak több mint harmincezer tagja van, néhányan hozzá is szóltak a képekhez. A csoportot 2015-ben alapították, és csak férfiak lehettek a tagjai. Egy volt tengerészgyalogos leírása szerint a csoportban már korábban is közzétettek fotókat meztelen nőkről, persze azok beleegyezése nélkül, ezen kívül mindennapos volt a rasszista hozzászólás, erőszakról szóló beszélgetés.

A sztorit Thomas Brennan veterán robbantotta ki, ő a The War Hose nonprofit szervezet alapítója. Brennan szerint néha a képeknél a rajtuk szereplőkről is megjelentek információk, néha még a név, rang, beosztás is szerepelt. Néhány képet illegálisan készítettek, néhányan privát fiókokból loptak le az azokat megosztók.

A botrányt egy volt tengerészgyalogos robbantotta ki, akinek azóta megfenyegették a családját. A feleségét erőszakkal fenyegetik, őt maga pedig halálos fenyegetéseket kapott. Brennan szerint egyébként már többeket kirúgtak és lefokoztak amiatt, hogy képeket posztoltak a csoportba, de állítólag több száz tengerészgyalogos ellen vizsgálódnak a hatóságok.