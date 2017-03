Visszaküldte az első villámvideót az USA műholdja

Megjöttek az első felvételek a GOES-16 műholdról, és már látszik, hogy már csak a látványos videók miatt is komoly probléma, hogy Trump elnök komolyan visszavágta az amerikai Föld-figyelő műholdak működtetéséért felelős intézet, a NOAA költségvetését.

A GOES-16 tavaly novemberben állt 36 ezer kilométer magas pályára, hogy onnan figyeljen meg mindenféle meteorológiai jelenséget és folyamatot, azóta a tesztek és a kalibrálások mennek, elméletileg majd 2017 novemberében áll éles szolgálatba. Feladatai közé tartozik majd a villámok figyelése is: egy különleges infravörös kamera segítségével rögzíti a felhőkben, két felhők között és a felhők és a felszín között kisülő villámokat. A jelenség helye, intenzitása és gyakorisága fontos támpont lehet a kutatóknak, illetve mivel az adatok gyorsan, 20 másodperc alatt eljutnak a meteorológiai szolgálatokhoz is, a viharkárok előrejelzése és esetleges csökkentése is szóba kerülhet.

A mintavételezés másodpercenként 500-szor megy végbe, és a számítógép egyenként elemzi a villámok tulajdonságait. Ez az első ilyen szerkezet az űrben, a korábbi villámadatok a felszíni szenzoroktól származtak. A tervek szerint a 2035-ig tervezett GOES-műholdsorozat többi tagjára mind felszerelik majd ezt a műszert.