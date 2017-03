A Google gépi intelligenciája már a videókban is felismer mindent

A leveleink és a képek értelmezése után a videók megértését is a mesterséges intelligenciára bízná a Google. Egy San Franciscó-i konferencián a vállalat felhőalapú szolgáltatásokért és tanulni képes gépek kidolgozásáért felelő vezető kutatója, Dr. Fei Fei Li (aki amúgy a gépi tanulást segítő legnagyobb képadatbázis, az ImageNet egyik megalkotója is) mutatta be az új eszközt működés közben is.

Fotó: google

Az új videós eszköz még koránt sincs kész, de már a bemutatott kezdeti fázis is képes volt arra, hogy megkeresse és megmutassa azokat a tárgyakat, amelyeket a kutatónő megadott. A teszt során a baseball labda volt a megadott tárgy, és a program vissza is dobálta azokat a fájlokat, amelyekben megtalálta a keresett eszközt, megadva az időpontot is, ahol a filmben baseball labda látható. Ez nagyban lerövidíti a keresés idejét, hiszen egy embernek végig kéne néznie az egész filmet jóformán kockáról kockára, így viszont ezt a gépre lehet bízni. A Video Intelligent elnevezésű eszköz a jelenetváltásokat is érzékelni tudja.

Ha a Google videóanalizáló intelligenciája eljut a fotókat felismerő megoldásuk szintjére, az óriási segítség lehet a nagy mennyiségű videós tartalmat előállító cégeknek és magánembereknek is, hiszen egy csapásra megoldódik a videóik katalogizálásának és gyors keresésének problémája. Ugyanakkor persze a dolognak ára is van, hiszen a videók felcímkézésével a Google mostantól nemcsak a náluk tárolt leveleink és fényképeink alapján tud személyre szabott reklámokkal bombázni minket, de annak alapján is profilozhatnak minket, hogy mi minden fordul elő az általunk készített vagy megtekintett videókban.