Az Asus letett elénk egy ékszerdobozt

Januárban a CES-en mutatta meg az Asus az idei kínálatának ékkövét, az új Zenbook 3 Deluxe gépet, és a tajvani gyártó ultrabookja most megérkezett hozzánk tesztre. A vékony és erős laptopban van néhány izgalmas megoldás, mint például a 13 colos kategóriájú gépházba beépített 14 colos kijelző, valamint a négy Harman Kardon hangszóró, egész komoly erősítőkkel. Hardvere is a lehető legfrissebb, Intel Kaby Lake processzorra épül, és Thunderbolt 3-at támogató type-c usb 3.0 portokra lehet rákötni a perifériákat.

Mivel az Asus már 2011 óta gyárt Zenbookokat, most már igazán pofátlanság lenne párhuzamba állítani a Macbook Airrel, főleg, hogy a Zenbook könnyebb és kisebb is nála. Kinézetében túlmutat az Apple gépén, hiszen a Zenbook fedlapjának körkörös csiszolása az Asus jellegzetes megoldása. Egyedül azt sajnáljuk, hogy nem az extravagáns sötétkék változatot kaptuk kölcsön, hanem a konzervatívabb szürke változatot, de azért ez sem mondható unalmasnak, az aranyozott éleivel és a csillogó ASUS-logóval visszafogottan elegáns.

A laptop felépítése szinte hibátlan, a portok kényelmesen hozzáférhetők, csak hozzá kell szokni, hogy az usb type-c most még adaptert igényel, hogy be tudjuk kötni a perifériáinkat. Az Asus szerencsére két átalakítót is mellékelt a Zenbookhoz, az egyikre hdmi-n tudjuk rákötni az asztali monitorunkat, a másikra usb-s eszközöket köthetünk. Csak azt kell megjegyezni, hogy a három usb-c port közül egyetlen egyet, a jobb hátsó sarokban lévőt használhatjuk töltésre, szóval ezt érdemes szabadon hagyni.

Egyetlen apró, normál használattal észrevehetetlen illesztési pontatlanságot találtam, amikor cikkírás közben a Shift gombok melletti oldalsó területen doboltam az ujjaimmal, és halk koccanásokra lettem figyelmes. Összekoccant az alumínium ház alsó és fölső fele, mert pont az említett részen hajszálvékony rés van közöttük. Ez pusztán abból következik, hogy elférne ott egy-egy plusz csavar, amelyek jobban összefognák a burkolat két darabját.

A billentyűzet megbízható, gyorsan hozzá lehet szokni, és mindegyik gomb a helyén van. Nincsenek zavaró betűáthelyezések vagy ötletszerűen kisebb méretűre vágott gombok, mint sok más laptopnál, ami azt jelenti, hogy régi Macbook-használóként is pontosan tudtam rajta gépelni, még úgy is, hogy angol kiosztású gépet kaptam. A gombok útja elég hosszú, nem koppannak túl gyorsan, huzamosabb ideig is jó rajta dolgozni.

A touchpad nagyon finom tapintású, gyorsan siklanak rajta az ujjaink, és jól veszi a Windowsban alkalmazható többujjas gesztusokat. Kissé érzékenyre állították be, szóval vagy nagyon odafigyelünk, hogy ne érjünk hozzá véletlenül, vagy kikapcsoljuk a Windowsban, hogy a tapintást is kattintásnak vegye. Ha nem így teszünk, akkor előfordulhat, hogy egy véletlen érintéssel áthelyezzük a kurzort.

Van egy igen érdekes használati módja a touchpadnek, az Fn-szóköz gombok lenyomásával aktiválható kézírás-felismerő. máshol folytatjuk a gépelést, mint ahol szeretnénk. Ez Ázsiában hasznos lehet, amikor a mi szemünkben keszekusza betűket kell gyorsan beírni. Nekünk inkább csak vicces volt, hogy milyen szavakat próbál kiolvasni a prediktív rendszer. Nem szoktunk hozzá, hogy vakon, ujjal húzzunk vonalakat, és emiatt mindig NAGYON máshol folytattuk a betűket, mint ahol kellett volna. Így ni:

A touchpad jobb fölső sarkában találjuk meg az ujjlenyomat-olvasót is, ami az egérmutató mozgatását egyáltalán nem zavarja, viszont rendkívül gyorsan beléphetünk vele a lezárt gépbe. Talán már mondanunk sem kell, hogy ez is a Windows Hello biometrikus alrendszer része, és azután tudjuk aktiválni, hogy jelszóval és PIN-kóddal egyaránt levédtük a fiókunkat.

Kétféle felszereltséggel érkezik a Zenbook UX490, az egyikbe Core i5 processzort, a másikba Core i7-et építenek be az Intel HD 620 grafikus kártya mellé. Alapból 8 GB RAM-ot adnak, ezt legfeljebb 16 GB-ig tudjuk feltornászni, míg a tárterület 512 GB-ról indul, és ezt akár egy terabájtra is felvihetjük.

Asus Zenbook 3 UX490 Méret, súly 32,9×21×~1,29 cm

1,1 kg Processzor Intel Core i7 7500U

Intel Core i5 7200U Operációs rendszer Windows 10 Home

Windows 10 Pro Memória 16 GB LPDDR3 2133MHz

8 GB LPDDR3 2133MHz Tárhely 1 TB PCIE Gen3X4 SSD

512 GB PCIE Gen3X4 SSD Hálózat, portok 802.11ac wifi, bluetooth 4.1

2×usb3.1 type-c Thunderbolt 3 támogatással (40 Gbps)

1×usb3.0 type-c töltési lehetőséggel (10 Gbps)

A kijelző felbontása full hd, ez a 14 colos mérethez bőven elegendő, és elég nagy a betekintési szög (178°), oldalról is jól látható kép. A színeket pontosan jeleníti meg, kontrasztos, ideális úti társ mozifilmek és sorozatok nézéséhez. A panel elég ellenálló is a Gorilla Glass 5 üvegborításnak hála. A Thunderbolt 3 portoknak köszönhetően egyszerre két 4K felbontású monitor meghajtása is lehetséges. A kamera viszont nem a legjobb, bár az igazat megvallva, az alacsony felbontás még előnyös is lehet bizonyos szituációkban. A vga felbontású videófolyam kevésbé fog akadozni szkájpolás közben, mint egy full hd stream, csak a szexcsetelést kell hanyagolni, mert erősen pixelesek a képek.

A hang viszont nagyon rendben van, nem csak mutatóba biggyesztették oda a Harman Kardon nevét a billentyűzet jobb alsó sarkába. Fejhallgatós üzemmódban is elégedett voltam a hallottakkal, a négycsatornás erősítővel meghajtott négy hangszóró sokat hozzátett a filmekhez.

A Zenbook akkuja egész jól bírja a strapát, a kontrollálatlan és életszerű tesztünkben folyamatos nethasználat, munka, Spotify stream és külső monitor használata mellett a reggel 9-es kezdéstől egészen délután egyig nem könyörgött energiapótlásért. Egyszerűbb használat mellett ennél jóval többet, 7-8 órát kihozhatunk belőle. Előnye a gyorstöltő, amely a gyári adatok szerint 49 perc alatt 60 százalékra felviszi a töltöttséget.

Ennek a gépnek persze el is kérik az árát, a csúcskategóriás változata terabájtos vincsivel, Core i7 processzorral és 16 GB RAM-mal 650 ezer forintba kerül. Ugyanennyiből csak egy jóval gyengébben felszerelt Macbook Pro jön ki.