Összeomlott a Google Drive app a Windowson

Eddig sem kapott túl sok szeretetet a Google mérnökeitől a Google Drive és a Windows felhasználóinak közös halmaza, de most olyan frissítés került ki a felhőtárhelyet szinkronizáló apphoz, hogy az egyetlen kattintástól összeomlik.

A Google ugyanis véletlenül egy befejezetlen és hibákkal teli verziót adott ki, így aki a Windowsból szeretné elérni a Google felhőjében tárolt fájljait, annak muszáj a böngészőben belépni. Több százan írtak felháborodottan a Redditen, a Facebookon és a Google terméktámogatási fórumain, megoldást követelve.

Maga az app is elárulta, hogy egy félkész verzió, az egyik hibaüzenetében ugyanis az állt, hogy "Ez a felhasználói interfész titkos, ne szivárogtasd ki!" (This UI is confidental. Don't leak!). Na, ezt pont nem sikerült betartani.

A Google természetesen nyomozást indított, és kiadtak egy újabb frissítést, hogy ismét hozzáférést biztosítsanak a fájlokhoz.