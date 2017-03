Saját okosórás rendszert fejleszt a Swatch

Egyedi operációs rendszert kifejlesztésébe vág bele a svájci Swatch, és ezzel két nagyon fontos problémát akarnak megoldani.

Az óragyártó szerint az aksik gyors lemerülése az okosórák egyik legáltalánosabb hiányossága. A népszerű Apple Watch például jó esetben kibír egy napot, de többet biztosan nem. A másik megoldandó feladatnak a Swatch az adatvédelmet látja.

A technológiai cégekkel ellentétben a Swatch nem törekszik arra, hogy az általa kifejlesztésre kerülő rendszer iparági szabvánnyá váljon, és mindenki más is ezt használja. Nick Hayek, a vállalat vezetője szerint nem is lenne biztonságos, ha minden ember ugyanattól az egy-két platformtól függne.

A Swatch aktívabb színre lépésével felpezsdülhet az okosórák piaca, ahol most az Apple vezeti az eladási toplistát, és mellette még a Samsung és a Garmin pozíciója is elég erős. Ha viszont tágabban nézzük a hordható okoseszközök piacát, akkor a Fitbittel és a kínai Xiaomival is meg kell küzdenie a Swatchnak.