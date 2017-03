Az Intel új SSD-je olyan gyors, hogy akár memória is lehet

Két éve jelentette be az Intel, hogy egy új eljárásra alapozott SSD-meghajtó kifejlesztésén dolgozik, és mostanra lett piackész termék a dologból.

Az Optane DC P4800X nevű SSD 3D Nand csipekre alapozott rendszer lesz. Bár a két évvel ezelőtti hírek még a nagyobb kapacitást emelték ki, az első, ilyen SSD inkább a gyorsaságával kerül be a hírekbe: az átlagos elérési idő 10 nanoszekundum alatt tud maradni, ami azt jelenti, hogy nemcsak háttértárnak, de akár hagyományos értelemben vett memóriának is használható.

Fotó: Peter Belanger

Az ára miatt természetesen főleg üzleti célra épített gépekben, szerverekben kap majd helyet, de ennek megfelelően méretezték a tartósságát is, az életciklusa alatt a tervezett adatkiírás akár a 12,3 petabájtot is elérheti. A 375 gigabájtos változat 1520 dollárért rendelhető elő, az Intel tervei szerint éksőb 750 és 1500 gigabájtos méretű meghajtókat is piacra dobnak majd.