Hamarosan legyártják a jövő személyvagonját

Újabb lépést tesz meg a valóság felé a jövő vasútjának mondott Hyperloop: megkezdődött az első személyvagon-prototípus legyártása.

A Hyperloop Transportation Technologies által kiadott közlemény szerint a gyártás három év, vagyis több ezer órányi tervezés, kutatás és elemzés után indul be, és várhatóan 2018-ban lesz készen az első olyan Hyperloop-vagon, mellyel már valós méretek és körülmények között lehet majd tesztelni a személyszállítás holnapját.

A 30 méter hosszú kocsi 2,7 méter átmérőjű henger lesz, jó húsz tonnájával 28-40 személy szállítását teszi lehetővé, akár 1223 kilométeres óránkénti sebességgel is. A Hyperloop a tervek szerint úgy éri el majd ezt a sebességet, hogy egy olyan csőrendszerben halad majd, ahol a mágneslevitációs meghajtás mellett vákuumot is biztosítanak, vagyis sem a pálya, sem a közegellenállás nem lassítja majd a szerelvényt. A csőrendszer tesztváltozatát amúgy szintén építik már, épp a közelmúltban jelentették be, milyen jól haladnak a munkálatokkal.