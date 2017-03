Külön gombot kap a Galaxy S8 okossegédje

Nagyjából egy héttel a Samsung új csúcstelefonja, a Galaxy S8 premierje előtt jelentette be a dél-koreai gyártó, hogy az új telefon a cég digitális asszisztensével, a Bixbyvel együtt érkezik majd, de nemcsak a környezeti menükbe és úgy általában a telefon operációs rendszerébe építik majd be a lehetőséget, hanem külön, kifejezetten a Bixby aktiválására használt gombot is tesznek a telefon oldalára.

A közleményből kiderül, hogy a Samsung szerint a Bixby „teljesen eltér” a már ismert digitális asszisztensektől, például az Apple Sirijétől vagy az Amazon Alexájától.

Az indoklás három részre osztja a különbségeket. Az egyik szerint a Bixby nemcsak részlegesen tudja irányítani majd a vele összeköthető alkalmazásokat, a másik szerint a segéd képes lesz a helyzetfelismerésre és a „környezetérzékeny alkalmazásra”, a harmadik szerint a Bixby sokkal ügyesebben dolgozza majd fel a hangban kapott parancsokat a rendelkezésre álló adatok alapján. A legutolsó valami olyasmit takar, hogy a használata jobban hasonlít majd arra, mintha egyszerűen, természetesen beszélnénk ahelyett, hogy parancsokat hangsúlyozva utasítani próbálnánk az alkalmazást.

Ennél bővebb részletekbe egyelőre nem mentek bele, és bár a lehetőségek tényleg csábítók, azért ritkán fordult elő a mobiltelefonok történelmében, hogy jól sült el az, ha egy gyártó dedikált gombot adott egy épp aktuális, de még nem annyira kiforrott divatlehetőségnek. Egy hét múlva minden kiderül, az biztató, hogy a cég kiadja a Bixby egy változatát a fejlesztőknek, hogy azok időben nekiállhassanak a saját alkalmazásuk bixbisítésének.