Hol is hagytam az autómat?

Nem olyan nehéz elfelejteni, hol is hagytuk az autónkat a parkolóban. Jó, nem mindennapi probléma, de ismeretlen, nagy parkolókban előfordulhat. A Google Maps legújabb frissítése segít ezen.

A frissítést egy sor újdonságot hozott. Először is megjelölhetjük az autó pontos helyét azzal, hogy a kék helyzetjelölő pontra kattintunk, kiválasztjuk, hogy mentse el a parkoló autó helyét. Ehhez persze először be kell jelentkezni a térképszolgáltatásba, de ezt úgyis mindenki megteszi Androidon.

A mentéshez mindenféle megjegyzéseket is fűzhetünk, például az emeletet. Időzítőt is hozzárendelhetünk, amely megmondja, hogy mióta parkolunk és mennyi időnk van még az ingyenes parkolás lejártáig. Ha nagyon elveszve éreznénk magunkat még fényképet is csatolhatunk a megjegyzésekhez.

Egyelőre csak a béta változatban látható az új szolgáltatás, ráadásul csak androidosok számára elérhető. Az iPhone-t használóknak nem lesz elérhető a funkció, igaz nekik az iOS 10-ben már van hasonló szolgáltatás azzal a különbséggel, hogy ehhez Bluetooth kapcsolat kell az autó és a mobil között.