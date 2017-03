A MacBook touchpadje lenne az iPhone

Az Apple benyújtott egy szabadalmat, amely érdekes módon változtatná meg a MacBookot és az iPhone-t, illetve ezek kapcsolatát. Az az ötlete támadt a cégnek, hogy egy laptopszerű dokkolót fejlesztene az iPhone-nak, vagy iPadnek.

A képen egy iPhone-t láthatunk, ahogyan beleilleszkedik a laptop azon részébe, ahol a touchpad szokott lenni. Ebben a példában a laptop több része csak terminálként viselkedik, az összes feladatot a mobil számítógépe végezné el.

Egy másik képen egy iPadet helyeznek egy laptopszerű vázba, itt a tablet a kijelzőt helyettesíti. De ez nem annyira érthető koncepció, hiszen léteznek már billentyűzetek iPadre, felesleges lenne még egyet kitalálni.

Azért attól, hogy létezik egy ilyen szabadalom, nem jelenti azt, hogy kész termék is lesz belőle valaha. Láttunk már mindenféle ötleteléseket gyártóktól, még az Apple-től is. A telefont laptoppá alakítunk koncepció pedig nem is teljesen új láttunk már hasonló próbálkozásokat korábban is.