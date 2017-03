Egyre több világcég bojkottálja a YouTube-ot

Amikor a Google 2006-ban megvásárolta 1,65 milliárd dollárért a YouTube-ot, még nem volt teljesen biztos abban, hogyan idővel pénzt kereshet vele. Akkoriban a videómegosztó oldal tele volt kalóztartalmakkal, és a hirdetők nem láttak sok fantáziát a felvételekben.

Ez mára teljesen átalakult: a YouTube a Google egyik legfontosabb termékévé vált, amely elképesztően sok pénzt keres azzal, hogy közvetlenül a tartalmak mellé tesz a reklámokat, és ebből még a tartalmat feltöltőnek is juttat némi százalékot. A hirdetők pedig jönnek és költik a pénzüket, mert nem tudnak ellenállni annak a hihetetlen embertömegnek, amely ezeket a videókat nézi.

De a technológia nem tökéletes, és ez mostanában kezd visszaütni. Egészen komoly hirdetők jelentették be az elmúlt napokban, hogy nem reklámoznak többet a YouTube-on. Az ok egyszerű, elegük lett az automata hirdetéskiszolgáló rendszerből, amely akár erőszakos, antiszemita, rasszista tartalom mellé is odateszi reklámjukat. Ezzel pedig az ő pénzükből vándorol valamennyi a szélsőséges tartalom feltöltőjéhez.

A Google nem tudja garantálni, hogy a hirdetők reklámja nem kerül offenzív tartalom mellé, ezt állítja Eric Schmidt, a cég volt vezérigazgatója, aki most az anyacégnek, az Alphabetnek az elnöke. De ezt nem fogadják el a hirdetők, és a mai napig már több mit 250-en jelezték, hogy kiszállnak.

Nem kicsi cégekről van szó, a bojkottálók között van a HSBC, a Royal Bank of Scotland, a Lloyds bankok, a Marks & Spencer, a L'Oreal, a Sainsbury's, a Honda, Volskwagen és Toyota autógyártók, de még a Guardian és a BBC is leállította a hirdetéseit.