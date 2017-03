Elon Musk megmutatta az új Teslát

Elon Musk, a Tesla vezére egy rövid twitteres videóban mutatta be az autógyár régóta várt új modelljét, a Model 3-at. Ez egy "release candidate" prototípus, fűzte hozzá magyarázatképpen, vagyis egy olyan modell, amiből a végleges, sorozatgyártásra szánt modell lehet, ha minden teszten átmegy.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4