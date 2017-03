Heti egy fizetős appot ingyen ad a Google Play

Az Apple, az Amazon jó ideje már, hogy bevezette a fizetős appok korlátozott ideig tartó ingyenessé tételét, amivel régebbi, de klasszikus és jó minőségű appoknak (és fejlesztőiknek) csapnak hírverést, új felhasználókat bevonzva, vagy esetleg a folytatást reklámozva ezzel. A jelek szerint a Google Play is ezzel kísérletezik most, bár egyelőre úgy tűnik, hogy csak az Egyesült Államokban és Nagy Britanniában kényeztetik ezzel a felhasználókat, a világ perifériáján élőknek – így nekünk is – némileg nehezebb élni a felkínált lehetőséggel.

Elvileg, a nyugatról érkező híradások szerint legalábbis, a Google Play mobiles alkalmazásában az “Apps & Games” fül alatt kellene látszódjon a “Free App of the Week” szekció. Ebben jelenleg a Cartoon Network “Card Wars – Journey Time” című, csaknem háromdolláros játéka érhető el ingyenesen egy rövid ideig.

A helyzet az, hogy Magyarországról (és ahogy a Redditen folyó társalgásból kiderül: sok más országból) nézve nem jelenik meg a kérdéses “Free App of the Week” rovat, így onnan közvetlenül nem érhető el az akciós app. Asztali gépen a https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_free_app_of_the_week URL-en futna a dolog, de itthonról felkeresve a címet a lehangoló “We're sorry, the requested URL was not found on this server” hibaüzenet jön csak be.

Azonban, ha a “google play free app of the week” Google keresésben az első találat tárolt változatát nézzük, ott már megjelenik az akciós app, és ráklikkelve telepíthető is, az eredeti 1099 Ft-os ár helyett ingyen.

Hurrá, spórolhatunk 1099 Ft-ot!

Mindebből nehéz messzemenő következtetést levonni, az is lehet, hogy hamarosan mindenütt bevezetik az új szolgáltatást, és nem kell majd ilyen nyakatekert módon szert tenni az aktuális akcióban szereplő appra.