Ide jutott a világ: divatba jött a traktorhekkelés

Érdekes küzdelem folyik Nebraska államban helyi aktivisták, farmerek és a világhírű John Deere cég között - írja az ITCafé. Előbbiek azt szeretnék elérni, hogy bárkinek lehetősége legyen szerelni az utóbbitól vásárolt traktorokat, munkagépeket. Nem valami mondvacsinált problémáról van szó, a javítás joga ugyanis az utóbbi időben forró téma lett, és elsősorban az Apple kapcsán lehet hallani róla, az amerikai cég ugyanis keményen ellenzi ezt. Amennyiben a Right to Repair mozgalom sikerrel jár, a gyártók kénytelenek lesznek biztosítani pótalkatrészeket a végfelhasználóknak és a tőlük független szervizeknek is. A mozgalom jelenleg az Egyesült Államok nyolc államában próbálja ezt elérni, ezek Nebraska, Minnesota, New York, Massachusetts, Kansas, Wyoming, Illinois és Tennessee.

A John Deere traktorok és az Ukrajnából származó firmware pedig úgy került a képbe, hogy az utóbbi időben a traktorgyártó is az Apple-höz hasonlatos stratégiára váltott: gépeiket csak ők vagy partnereik szervizelhetik, és ha valaki például önállóan cserélne ki egy sebességváltót, meg kell várnia, míg egy hivatalos szervizes kijön, és azt "elfogadtatja” a vezérléssel. Egy ilyen validálás jelenleg 230 dollárba kerül, erre jön még a technikus 130 dolláros óradíja, ami természetesen nem az öt perces számítógépes munkára, hanem a gyakran több órás vezetésre is vonatkozik, és ha mindez egy sürgős munka közepén történik, akkor még annak csúszásával is számolni kell.

A nebraskai farmerek egyre gyakrabban folyamodnak az okostelefonok világűból ismert jailbreak intézményéhez, és így házibarkács, általában ukrán eredetű firmware kerül a traktorok vezérlő elektronikájára, amivel megkerülhető a hivatalos ellenőrzés. Ami az árakat illeti, a hamis ellenőrzőkulcsokat előállító kulcsgenerátor 99 dollár, a titkosítást megkerülő rendszer 499 dollárba kerül, míg a kommunikációhoz szükséges kábelszett 80 dollár. Mindez nem olcsó, de egy mezőgazdasági munkagép élettartamára vetítve mégis kedvezőbb, mint a John Deere által felszámolt összeg.