Minden jegy ablak mellé szól a New Shepard űrhajón

Szerdai hírlevelében négy rendkívül érdekes látványtervet osztott meg Jeff Bezos, az Amazon alapítója, a világ második leggazdagabb embere. Bezos kereskedelmi célú űrutazásokra szakosodott cége, a Blue Origin többek között arra készül, hogy fizetős űrutazásokat kínáljon azoknak, akik hajlandók nem kevés pénzt kiadni némi űrközeli élményért.

Korábban már bemutatták a New Shepard névre keresztelt szuborbitális űrkapszulájukat (aminek mentőrakétáját már tesztelték is), a most kiadott képek az űrhajó belső terét mutatják meg, vázolva, hogy mire számíthatnak majd a tehetős űrturisták a közeljövőben. Mint arra a Spaceflight Insider emlékeztet, a cég 2018-ra tervezi az első fizetős Blue Origin-űrtúristák fellövését.

Technológiai konkrétum alig derül ki a képekből, annyi azonban világosan látszik, hogy határozottan rámennek az élményre: kényelmesnek tűnő, dizájnos, skandináv bútorokat idéző párnázott székekben utazhatnak majd az űrbe a cég ügyfelei, a kabin hatalmas ablakai pedig minden bizonnyal remek kilátást nyújtanak majd a Földünkre az űrből.

A belsőt bemutató kép közepén egy furcsa, hengerszerű tárgy látható, aminek funkciójáról semmit nem tudni, többen is az Amazon hangvezérelt otthoni asszisztenséhez, az Alexához hasonlították. Könnyen lehet, hogy hasonló, kommunikációs funkciója is lesz a szerkezetnek. Az ablakok kereténél kis képernyőket is meg lehet figyelni, ezek valószínűleg repülés közben információkat adnak majd az űrhajósoknak az utazásról. (Esetleg aki elunta az egészet, az nézheti a Gravitációt vagy a Nyolcadik utas a halált rajta.)

Bezos a kiküldött emailben úgy fogalmazott, hogy a kapszula megtervezésekor a mérnöki precizitást, a biztonságot és a kényelmet tartották szem előtt. “Minden jegy ablak mellé szól” - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezek lesznek a legnagyobb ablakok az űrben. A cég honlapján van is egy összehasonlító ábra, amin a Concorde (15 centiméter) és a Boing 747-es (40 cm) ablakaihoz mérik a New Shepard ablakait (108 cm).

Fotó: Blue Origin

A cég Colorado Springs-ben, az április 3 és 6 között megrendezett 33. Űrszimpóziumon mutatja majd be kívül-belül a kapszula teljes méretű modelljét, a már öt repülésen és landoláson túl lévő, újrafelhasználható New Shepard rakétával együtt.