Reciklált rakétát küld ma az űrbe a SpaceX

Történelmi lépésre készül (már megint) a SpaceX: magyar idő szerint csütörtökről péntekre virradó éjjel, 0 óra 27 perckor egy már egyszer használt Falcon-9 rakétát indítanak útra, hogy a SES-10 kommunikációs műholdat geostacionárius pályára állítsa (bővebben itt: .pdf). És a rakéta ismét vissza is térne a Földre, miután elvégezte dolgát. Soha, egyetlen űripari szereplő nem kísérelt még meg ilyet, a SpaceX pedig töretlenül halad a maga által kijelölt úton.

A startra várakozó Falcon-9 rakéta tavaly áprilisban járt először az űrben, akkor a Nemzetközi Űrállomásra vitt felszerelést a segítségével a Dragon teherűrhajó. A CRS-8-as küldetés végén a rakéta első fokozata sikeresen landolt a SpaceX "Of Course I Still Love You" nevű autonóm bárkáján, elsőként teljesítve ezt a célt (a korábbi óceáni landolások kudarccal végződtek).

Az újrahasznosítható rakétafokozatok kifejlesztésével évek óta foglalkozik a SpaceX, és az utóbbbi időben rutinszerűvé váló visszatérések után most újabb mérföldkőhöz érkezik Elon Musk űripari cége: egy korábban már használt rakétát készítettek fel új küldetésre, ami, ha minden jól megy, a feladat végrehajtása után ismét landol ugyanazon a drónhajón. Ha mindezt zökkenőmentesen sikerül végrehajtani, azzal a SpaceX bebizonyítja, hogy van létjogosultsága az űripari költségek efféle lefaragásának.

Nehéz megmondani, hogy mik az esélyei a mostani küldetés sikerének, a rakéta mindenesetre hétfőn túlesett egy statikus hajtóműteszten, ami gond nélkül zárult. A Falcon-9 a floridai Kennedy Űrközpont LC-39A startállásáról indul majd útnak csütörtökön. A két és fél órás ablak helyi idő szerint este 6 óra 27 perckor nyílik (minálunk ekkor már március 31. 0 óra 27 lesz). Ha technikai, időjárási vagy egyéb okok miatt halasztani kellene a startot, akkor április 1-jén, szombaton ugyanebben az időpontban újra próbálkoznak.

A landolással kapcsolatban egyébként elég felfokozottak a várakozások, ugyanis másfél hete egy floridai férfi helikoptertúra közben lefotózta az "Of Course I Still Love You" bárkát, aminek fedélzetén egy különös szerkezet volt látható.

A SpaceX tevékenységét jól ismerők és figyelemmel követők egyetértenek abban, hogy a furcsa, lapos, nyolcszögletű eszköz az Optimus Prime névvel illetett robot, ami az első fokozat landolása után bekúszik majd a rakéta alá, és kampóival rögzíti azt, hogy a lehető legnagyobb biztonságban térhessen vissza majd a kikötőbe. Hogy tényleg így van-e, feltehetőleg kiderül egy-két napon belül.

Borítókép: a 2016 áprilisában használt Falcon-9 első fokozat landolásának pillanata (fotó: SpaceX)