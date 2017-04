Most merjen valaki a zsidókkal szívózni!

Új fegyverrel bővült az izraeli rakétavédelmi rendszer. Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint a Dávid parittyájának (David's Sling) rendszerbe állításával mindazok, akik a zsidó államot támadják, a saját létezésüket sodorják veszélybe.

Netanjahu egy nyilvános ünnepségen tartott beszédet, ahol a fejlesztők átadták a rendszert az izraeli légierőnek.

A közepes hatótávolságú rakétavédelmi rendszert az Egyesült Államok támogatásával fejlesztették. A Dávid parittyája a kiegészítő láncszem a nagy hatótávolságú Arrow rakéták, illetve a kis hatótávolságú Vaskupola között.

A Dávid parittyáját a bibliai Dávid királyról nevezték el; ő volt az, aki a parittyájával megölte a filiszteusok legkiválóbb harcosát, Góliátot. A fegyverrendszert az izraeli Rafael Advanced Defense Systems és az amerikai Raytheon közösen fejlesztették.

Izraelt több irányból is légitámadások fenyegetik; egyesek a határok közeléből, mások akár jóval messzebbről, például Iránból érkezhetnek. Jókora kockázatot jelent libanoni a Hezbollah is. Az izraeli katonai hírszerzés szerint a Hezbollahnak 100-120 ezer kis és közepes, valamint több száz nagy hatótávolságú rakétája lehet, amikkel akár Tel Avivot is elérhetik.