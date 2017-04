A B&O szó szerint érti a hangfalat

Hifidizájnban kevesen mozognak annyira otthonosan, mint a Bang & Olufsen. A New York-i Modern Művészetek Múzeumában 19 terméküket állították ki, és már a második világháború előtti Beolit rádióik is gyönyörűek voltak. A formaterv többnyire megelőzte a hangminőséget, és nincs ez másként a most bemutatott BeoSound Shape-pel sem.

A BeoSound Shape hatszög alakú, falra rögzíthető moduláris elemekből áll. A hallgató pozíciójától függetlenül mindig fix színpadképet ad, nem kell egy kicentizett sztereó pontban ülnünk. A rendszer központja a BeoSound Core, egy kapcsolódási pont: ez tartalmazza a hardvert az AirPlay-, Chromecast-, Spotify Connect- és Bluetooth-kapcsolathoz. A fő hangsúlyt a vezeték nélküli csatlakoztathatóság kapta – igaz, a BeoSound Core-on van vonalbemenet (line-in) és vezetékes Ethernet port is.

A rendszer nyolc elemből áll: négy hangszóróból, két csillapító elemből egy erősítőből és a Core-ból. Mivel moduláris hifiről van szó, a rendszer további elemekkel bővíthető: akár 11 erősítőt is csatlakoztathatunk, amik egyenként négy hangszórót tudnak kezelni. Vagyis akár az egész nappalit beteríthetjük 44 hangsugárzóval.

A Verge újságírója, Vlad Savov már hallotta a nyolc hangszórós rendszer demóját. Mint mondta, a hangminőség jó volt, de inkább háttérzenélésre alkalmas, az audiofileket valószínűleg nem fogja meggyőzni. Pedig nekik lenne rá pénzük. A BeoSound Core az átlagvásárlóknak valószínűleg túl drága lesz – 4000 euróba kerül a négy hangszórós alapmodell –, a hifisták viszont ragaszkodni fognak a sztereóhoz meg a hülye lemezeikhez. Csak az nem mutat ilyen jól a falon.