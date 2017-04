Egymillióan dolgoztak a Reddit kollektív műalkotásán

A Reddit pénteken bemutatta a Place-t, a legújabb közösségimédia-kísérletét. Ezzel akarták megünnepelni április 1-jét. A kísérletet hétfőn leállították, de addigra már egymillió bolond élte ki magát a Place-en, és tette hozzá a maga pixeleit egy kollektív műalkotáshoz.

A Reddit Place egy nagy, közös digitális vászon volt, amit asztali pc-ről, iOS-ről és Androidról is el lehetett érni. Olyan az egész, mintha a Microsoft Paintet keresztezték volna egy MMO játékkal, ahol mindenki egy pixelt rajzolhat meg minden ötödik percben. Az időlimit miatt a felhasználók rákényszerültek az együttműködésre, így előzve meg, hogy a kísérlet kaotikus firkálásba fulladjon.

A fináléban már több mint egymillió Reddit-felhasználó rajzolt a Place felületére a több mint 16 millió pixelt. A hajrában egyszerre 90 ezren dolgoztak rajta. A végleges képre került minden: Linux-pingvin, Star Wars idézet, nemzeti zászlók, cuki mangafigurák, céglogók, mémek, halálfejek, videojáték-figurák és természetesen a Mona Lisa.

Egy felhasználó tízperces timelapse videóban összegezte a műalkotás fejlődését.

A Reddit korábbi közösségimédia-kísérleteihez, a Buttonhoz és a Robinhoz hasonlóan a Place is arra ösztönözte a felhasználókat, hogy forduljanak egymás ellen. A fórumon számos topikot nyitottak, ahol a felhasználók bejelentették a területi igényeiket az óriásvásznon, amiből kisebb bandaháborúk is kialakultak. De a végeredmény így is magáért beszél.