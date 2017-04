Cuki autók lepik el London utcáit

A londoni Heathrow Repülőtéren már használják az első önvezető autókat, amik rövidesen a brit főváros utcáin is feltűnhetnek. A járművek háromhetes tesztüzemben fognak közlekedni a reptér és Greenwich között.

A számítógéppel vezérelt járműveket az Oxbotica fejlesztette. A csúcssebességük 16 kilométer óránként. Egyszerre négy személyt szállíthatnak. Pedál vagy kormány nincs bennük. A tesztben eddig 5000 önkéntes vett részt. Az elektromos autók közül hetet rövidesen az utcára engednek a Greenwich-félszigeten; várhatóan az O2-es körzet környékén lehet majd elcsípni őket.

Graeme Smith, a cég ügyvezető igazgatója a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a járművet úgy tervezték, hogy még a gyalogosoktól hemzsegő környéken is biztonságos legyen. A járművek navigációját három lézer és öt kamera segíti; ezek segítségével tájékozódnak az O2-es körzet folyópartján, miközben odafigyelnek a biciklisek és gyalogosok épségére is. Az utasokon kívül a cég egy munkatársa is a járműben utazik, hogy beavatkozhasson, ha esetleg történne valami.

Az csak ráadás, hogy ezek az önvezető autók hihetetlenül cukin festenek. A Gateway logó körüli kör pont úgy fest, mint egy szem, a hűtőrács helyén látható kis bemélyedés egy szájra emlékeztet, a szélvédő pedig egy magas homlokra. Nem kell túl sok fantázia hozzá, hogy belelássunk az autóba egy hatalmas koponyájú, mégis megejtő ostobasággal bámuló helyes kis delfint.