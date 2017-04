Brutális erőt adtunk egy átlagos tabletnek

Örök dilemma a laptopvásárláskor, hogy erős vagy könnyű legyen a gép, mert a kettő együtt általában nem megy. A mindent futtató gémerlaptopok szembemennek az egyszálbélű játékosok fals sztereotípiájával, a 4-6 kilós vas megmozgatása erős izomzatot igényel. Csak hát egy akkora tömböt senki se csapna ki az asztalra egy üzleti tárgyaláson, mert kettétörne az asztallap. A vékonyka üzleti gépek nagy része pedig közelebbi rokonságban áll egy menőbb csúcsmobillal, és örülhetünk annak, hogy a pasziánsz szépen fut az Excel mellett.

Ezt a gordiuszi csomót az Asus úgy vágta át, hogy megtarthatjuk a hordozhatóságot, mégis kapunk brutálsok gigahertzet, amikor arra szükségünk van. Feltéve, hogy arra csak otthon van szükségünk. Ja, és ha nyitottak vagyunk az őrült ötletekre, és/vagy valamiért herótot kapnánk attól, hogy a laptopunk mellett még egy komplett asztali gépet is fenntartsunk, még egy procival meg memóriával meg tárterülettel meg Windows-licenccel meg bónusz rendszeradminiszrációs agybajjal.

Szóval az Asus úgy gondolta, hogy talán vannak olyan üzletember-álca mögé bújt gémerek, akiknek elég egy számítógép, és akkor is teljesen boldogak, ha csak otthon tudnak gémerkedni. Erre való a külső videokártya dokkoló. A szerkezet a laptop vagy tablet usb type-c aljzatára köthető rá, de csak akkor, ha támogatott rajta a Thunderbolt 3 átviteli szabvány. Ha minden alapfeltétel adott, akkor a hordozhatóságra kihegyezett vékony és könnyű eszköz egy mozdulattal brutálerős játékgéppé válik. Ezzel a megoldással egész nap flangálhatunk egy üzleti géppel, és hazaérve kihajthatjuk a maximumot a kedvenc játékainkból.

A ROG XG Station 2 valójában úgy is felfogható, hogy egy meglehetősen nagyre nőt usb-s dokkoló, amelybe az általunk választott PCIe x16 videokártyát kell behelyezni. Ez a kártya legfeljebb 310 milliméter hosszú és dupla szélességű lehet. Ezen kívül beletehetünk még egy 2,5 colos külső vincsit, és kapunk pár extra portot is: négy hagyományos usbt, valamint egy gigabites ethernetet, hogy rá tudjunk csatlakozni a vezetékes hálózatra. Ezek kimondottan hasznosak, ha a tabletünkön alig vannak beépített portok. Mi pont így jártunk a teszthez kölcsönként Asus Transformer 3 T305-tel, amelyen egy szem usb 3.0 type-c port árválkodik.

Az Asus tíz éve próbálkozik a grafikus dokkolókkal, de most először csinálja jól.

A korábbi eszközei és tervei mind túlságosan korlátozottak voltak - vagy a bővíthetőség hiányzott, vagy a kompatibilitás volt foghíjas. Most viszont a szupergyors Thunderbolt 3-as csatlakozót választották a tajvani cég mérnökei, és ennek az átviteli sebessége 40 Gbps. Úgy alakították ki a szabványt, hogy elvileg vagy két 4K monitort tudjunk meghajtani 60 Hz-en, vagy egyet 120 Hz-en, ami már játékhoz is elég jónak mondható. Ekkora átviteli sebesség mellett az sem okoz gondot, hogy az állomás usb portjaira további külső vincsiket is rákössünk, és persze így már van mibe bedugni az usb-s játékkontrollert is.

Nem árt tudni, hogy az állomás töltőként is funkcionál, ezért nem volt gond abból, hogy a Transformer 3 tablet egyetlen, töltésre is használt portját feláldoztuk a gaming oltárán. Egyedül azt bántuk, hogy az Asus csak egy nyúlfarknyi kábelt adott az állomáshoz, ez ugyanis túlságosan korlátozta a lehetőségeinket, és zavaró volt, amikor nagyobb terhelés alatt felzúgtak a ROG Station kétezres fordulatszámon pörgő ventillátorai. Ha élvezni akarjuk a játékot, akkor vagy fejhallgatót húzunk a füleinkre, vagy úgy rendezzük el a dolgokat, hogy a ROG Station és a tabletünk a tévé alatt legyen, és csak a kontrollert, meg esetleg egy bluetooth egér-billentyűzet kombót viszünk magunkkal a kanapéra.

Az biztos, hogy a ROG Stationt nem akarjuk mozgatni, mert brutálisan nehéz. Aki mindenáron számítógéppel akar súlyzózni, vegyen inkább gaming laptopot. Azt még nem mondtuk, bár talán nyilvánvaló, hogy a játékhoz külső monitort kell használni, rákötve a ROG valamelyik szabad portjára. Igen, ez már nagyon kezd úgy kinézni, mintha egy asztali gépünk lenne, de azért nem becsülném le azt a bónuszt, hogy egyetlen gépen kell update-elni az windows update-et, hogy a legalkalmatlanabb pillanatban update-elje az egyéb update-elnivalókat.

Persze, ott van még a ROG Station elképesztően magas ára is, ami első ránézésre elrettentő lehet. A grafikus állomás ugyanis tök üresen körülbelül 180 000 forintba kerül. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy az ennél sokkal egyszerűbb Thunderbolt 3 dokkolók úgy kerülnek legalább 80 000 forintba, hogy azokkal csak extra portokat kapunk, extra grafikát és hdd helyet nem. A videokártya sokféle lehet, nálunk egy Asus Radeon RX480-as járt, ami további 80 000 forintba kerül. De úgy is számolhatunk, hogy a 2016-os Razer Blade is vékony, erős, és csak 1,9 kilogrammos, viszont az 1800 dolláros amerikai ár alapján itthon áfástul úgy 700 000 forintra jönne ki. A komolyabb gémerlaptopok pedig egymillió forintnál is drágábbak.

Mit lehet kihozni egy tablet és ROG Station 2 kombinációból? Nálunk egy gyengébb Core M-es gép járt, szerény 120 GB-os ssd-vel, és nagyon hamar belefutottunk egy igen kellemetlen problémába: a legújabb Doom 80 GB tárterületet igényel, plusz még valamennyit kérnek az automatikusan letöltendő frissítések is, és egyszerűen nem volt ennyi hely, a játékot nem tudtuk telepíteni a Steamről. Érdemes ezt is figyelembe venni, hogy egy ilyen kombón nemcsak pár megás Excel-fájlokat fogunk tárolni.

A 3D benchmark Time Spy tesztjén 3865 pontot ért el a gyenge processzorral, ami nagyjából megfelel az AMD RX480-as eredményeinek. A gyakorlatban is érezhető volt, hogy a tableten önmagában el sem induló, vagy elviselhetetlenül lassú játékok a külső videokártyával elég jól futottak. Az az igazság, hogy aki ezt a hibrid konfigurációt választja, annak érdemes a tabletre vagy laptopra is többet költeni, és az alapmodellek helyett jó erős Core i7 processzorral, legalább 8 vagy 16 GB RAM-mal felszerelt konfigurációt választani.