17 borítón a szovjet technológiai-tudományos propaganda legjava

Úgy képzelem, hogy hozzám hasonlóan elég sokan tapsikoltak örömükben, amikor kiderült, hogy az Internet Archive oldalra egy felhasználó (bizonyos Jason Scott) feltöltötte csaknem az összes megjelent számot a Szovjet Fotó című havi rendszerességgel kiadott képes magazinból. A 455 szám – köztük néhány duplikátum – az 1926 és 1995 közötti időszakot öleli fel (a Szovjetunió felbomlása után, azaz 1992-től már csak Fotográfia néven), azaz segítségével végigkövethető a szovjet propagandisztikus fotóművészet alakulása.

A Moszkvában megjelentetett szaklap a fotóművészet tartalmi és technikai kérdéseivel egyaránt foglalkozott, de közölt esszéket, szerkesztőségi anyagokat, olvasói leveleket is. Az efféle lapoknak természetesen mindig is a borítója volt a leglátványosabb, és átfutva a beszkennelt magazinokat rögtön szembetűnik, hogy milyen erős a technikai és tudományos vonal e téren. Csakúgy mint a szovjet plakátművészet, a fotó is gyakran szolgált propagandacélokat, és ha ezt a 455 lapszámot nézzük, szépen kirajzolódik az a sematikus, leegyszerűsítő, heroizáló látásmód, amivel a műszaki és kutatási eredményeket ugyanolyan erővel ábrázolták, mint a társadalmi-politikai viszonyokat. Az alábbi válogatás betekintést ad a páratlan gyűjteménybe, de csak javasolni tudom, hogy akit érdekel a téma, lapozzon bele a különféle formátumokban letölthetővé tett képes újságokba.

1926/9: Kétszintes vasúti csomópontban robognak előre a technikai fejlődés megállíthatatlan lokomotívjai. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1930/8: Bányagépészek a szovjet föld kincseinek minél hatékonyabb kitermelésén munkálkodnak. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1957/12: Ifjú csillagászok a kozmosz titkait fürkészik. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1958/4: A tengerek és óceánok fölfedezése, föltérképezése a szocialista ember egyik fontos feladata, amiben korszerű víz alatti fényképezőgép és búvárfelszerelés van segítségére. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1958/11: A vegyipar, a petrolkémia egyre hatékonyabb üzemanyagok kikísérletezésével járul hozzá a szocializmus építéséhez. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1960/1: Messzi távolba szegeződő vadászpilóta tekintet. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1960/7: Korszerű turbólégcsavaros repülőgépmotor. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1960/9: Az 1959-ben szolgálatba állt legendás Lenin atommeghajtású jégtörő, a világ első nukleáris meghajtású hajója. Fölötte az Aeroflot légitársaság Iljusin Il-14T kétmotoros, kis hatótávolságú szállító repülőgépe. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1961/7: Jurij Gagarin, ez első ember az űrben, a Szovjetunió hőse, a világbéke nagykövete. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1970/11: A Luna–16 automatikus holdszonda visszatérő egysége Dzsezkazgan városától 80 kilométerre délkeletre, egy mezőn. Ez volt a szovjet Hold-program első űreszköze, amely földön kívüli anyagot sikeresen hozott a Földre. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1971/8. A világ első szuperszonikus utasszállító repülőgépe, a Tupoljev Tu-144. A hangsebességnél gyorsabb repülésre képes gépet a MiG-21I "Analog" átalakított vadászgép kíséri, amivel a Tu-144 szárnykialakítását tesztelték. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1975/4. Két egymáshoz dokkolt Szojuz űrhajó életnagyságú modellje a Nemzeti Gazdaság Eredményei nevű állandó kiállítás űrpavilonjának kupolatermében. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1977/8: Az ötéves terv ritmusát szemléltető indusztriális művészfotó, halszemoptikával. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1978/8: A Földünk a Szaljut űrállomásról nézve. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1982/4: Startra felkészített Szojuz rakéta éjszakai megvilágításban. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)

1984/2: Túlnyomásos ruhát viselő vadászpilóták, a szovjet légtér hős védelmezői. (Fotó: Советское фото / Internet Archive)