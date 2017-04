Nem szűrik, de jelzik - így küzd a Facebook és a Google az álhírek ellen

Rengeteg kritika érte a Facebookot és a Google-t, mert szinte korlátlanul és ellenőrizetlenül terjednek rajtuk keresztül a hamis hírek. A hangok a tavalyi amerikai elnökválasztás után erősödtek fel igazán, ugyanis a vírusszerűen terjedő álhírek vélhetően befolyásolták a választások. Emiatt mindkét cég komoly fejlesztéseket hajtott végre, hogy hatékonyabban harcolhatnak a hamis hírek ellen, írja a Bgr.com.

A Google pénteken jelentette be, hogy létrehozott egy Fact Check nevű címkét. Ez nem mondja meg, hogy cikk tartalma igaz vagy csak kitaláció, de lehetővé teszi más oldalaknak és tényellenőrző szervezeteknek, hogy ezt jelezzék. Így a Google keresőjében és a hírekben is lesz egy olyan címke, hogy például "Fact Checked by PolitiFact: Mostly True", tehát a PolitiFact oldal ellenőrizte, és szerinte a hír nagyjából igaz.

Fotó: Google

A Facebook is vizsgálja, hogyan küzdhetne a platformján terjedő álhírekkel szemben. Három területre fókuszálnak:

megnehezítik azt, hogy gazdasági előnye legyen valakinek az álhírek terjesztéséből,

új eszközök fejlesztése, amivel meg lehet akadályozni a hamis hírek terjedését,

az emberek tájékoztatása és okítása, hogyan ismerjék fel és kezeljék az ilyen híreket.

Fotó: Facebook

Sem a Google, sem pedig a Facebook intézkedései nem fogja konkrétan kiszűrni az álhíreket, tehát azok eljutnak az olvasókhoz, de legalább tudni fogják, hogy az nem igaz. Illetve mindkét cég megígérte, hogy továbbra is kutatni fogják, hogy lehet minél hatékonyabban fellépni az álhírek ellen, illetve más cégekkel is együttműködnek majd a kérdésben.