Egyre inkább eldurvul az Apple és a Qualcomm harca

Beperelte az Apple-t a Qualcomm csipgyártó óriás – írja az Engadget.

Az Apple és a Qualcomm hosszú évek óta dolgoznak együtt, utóbbi csipjei az iPhone-okban és az iPadekben is megtalálhatók. Aztán idén januárban az Apple 1 milliárd dollárra perelte be a Qualcommot, mert az szerintük olyan technológiák után kért tőlük jogdíjat, amelyekhez valójában semmi köze. Erre az Apple kínai leányvállala még abban hónapban ráküldött két trösztellenes pert is.

A mostani per a Qualcomm válaszlépése: azt állítják, hogy az Apple szerződést szegett. Többek között azzal vádolják a céget, hogy direkt nem használta ki a Qualcomm-csipek teljesítményét az iPhone 7-ben, torzította az összehasonlítást a más gyártók csipjével felszerelt iPhone 7-készülékekkel, és még meg is fenyegette őket, nehogy ők maguk végezzenek nyilvános összehasonlítást (ahol ugye eszerint kiderülhetett volna a turpisság). Azt is állítja a Qualcomm, hogy az Apple a világ több országában megtévesztő állításokat tett a kormányügynökségeknek a Qualcomm üzleti gyakorlatával kapcsolatban, vagyis gyakorlatilag direkt rossz színben tüntette fel őket, hogy kedvezőtlen helyzetbe kerüljenek.

Az Apple 2016-ban, az iPhone 7-ben kezdett egyes készülékekben a Qualcomm csipjei helyett Intel-csipeket használni. Érdekesség, hogy ahogy mi is megírtuk, egy tavaly tavaszi független mérés arra jutott, hogy a Qualcomm csipjei sokkal jobban teljesítenek az iPhone 7-ben, mint a rivális Intel megoldása.