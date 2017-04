Már telefonálni is lehet a Google Duoval

A Google bevezette a hanghívást a Duo nevű, eredetileg videocsetelésre kitalált appjába – írja a Verge. A funkciót néhány hete Brazíliában kezdték el tesztelni, de most már világszerte elérhető Androidra és iOS-re is.

A video- és hanghívás közti váltás végtelenül egyszerű, csak egy kapcsolót kell áthúzni a képernyő tetején, ahogy a Duo vezető fejlesztője által közzétett képernyőképen is látszik:

** Google Duo's new audio calling feature now available worldwide! pic.twitter.com/gFQxQTcu2S — Justin Uberti (@juberti) 2017. április 10.

A Google-nél már-már hagyomány, hogy különféle csevegőappokat eresztenek egymásra, és elég nehezen átlátható, éppen melyik mit tud, hogyan kéne viszonyulniuk egymáshoz, és miért is van mindre szükség. A cég elsődleges csetappja továbbra is a Hangouts, amely szöveges csetelést, illetve hang- és videohívást is tud, viszont márciusban elkezdték átszervezni a Slackhez hasonló, elsősorban vállalati kommunikációs platformmá – ennek ellenére valamilyen formában a mezei felhasználóknak is elérhető marad még. Őket viszont a Google feltehetően inkább a tavaly bemutatott új app-páros, az Allo és a Duo felé terelgetné.

Az Allo szöveges csetelésre alkalmas, na meg szövegalapú asszisztensként is funkcionál az beépülő intelligens botoknak köszönhetően. A Duo különlegessége pedig éppen az volt, hogy csak videohívásra képes, de arra egy szempillantás alatt, még a gyengébb telefonokon is. (Látványos trükkje volt még, hogy bejövő hívásnál már a hívás felvétele előtt látszott a hívó fél képe.) Ehhez jön most hozzá a hanghívás is, de írni továbbra se lehet benne, hiszen milyen praktikus már ehhez külön appot nyitni.