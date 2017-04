Meghekkelték az Origót szerda éjszaka

Nem tágítunk innen, amíg az origo ki nem vonszolja magát a kormánypártok végbeléből, és az egész putyinista propagandaoldal be nem zárja kapuit

– ezzel a szöveggel kezdődik a kormánypárti hírportál összes cikke alatt ugyanaz a több tucat, helyeként több száz komment (legalábbis cikkünk megjelenésekor). Az AnonymusHUN néven, a kommentek számából és intenzitásából adódóan minden bizonnyal automatikusan, botokkal írt hozzászólások – vélhetően több ezer komment – szerda éjszaka jelentek meg a portál cikkei alatt, de még csütörtökön kora hajnalban is sorra élesedtek.

Az AnonymusHUN hekkerei az kifogásolják, hogy a portál érdemben nem számolt be a szerdai esti, a civiltörvény módosítása és a CEU-törvény miatt rendezett fővárosi demonstrációról. Ahogyan az elmúlt napokban, ezúttal is csak az MTI tudósítását közölték – miközben a vezető hírportálok percről percre frissülő hírfolyamban és/vagy élő videóközvetítésben számoltak be az eseményekről –, most az abszolút semmitmondó Tüntetés Budapesten címmel (viszont saját cikkben foglalkoztak azzal, hogy a tüntetést a Greenpeace szervezte, holott „három legfontosabb céljuk között nem szerepel politikai tüntetések szervezése”). A portálnak még a tüntetésről készült fotóiról sem tudni, ki készítette, a néhány képes galériájukban csak annyi van, hogy Forrás: Origo.

A több ezer kommentet az AnonymusHUN vélhetően csak úgy tudta közzétenni, hogy bejutott az Origo szerkesztőségi rendszerébe is. A szövegekben nemcsak arról írnak, hogy nem tágítanak, míg az Origo nem változtat a mostani gyakorlatán, hanem arról is: „ne feledjétek, együtt nagyon erősek vagyunk! Még találkozunk!”.

Az Origo nemcsak most kezelte elég különös szakmaisággal tüntetést. Október 23-án a Jobbik rendezvényéra vizionáltak valójában meg nem történt botrányt, ráadásul egy, még a Vona Gábor-beszéd elmondása előtt élesített cikkben.

Az Origo annak a New Wave Media Kft.-nek a tulajdonában van, amely a Vs.hu-t üzemeltetőjeként akkor került be a hírekbe, amikor kiderült, hogy jelentős közpénzjellegét el nem vesztett közpénzzel tömték ki Matolcsy MNB-s alapítványai. Akkor a Vs-től távozott számos újságíró, majd később az Origótól is (voltak, akiket kirúgtak, mások önként álltak fel). Egyikük, a sportrovat egy korábbi munkatársa márciusban nyílt levélben búcsúzott, amiben arról írt: hitvány hazugsággyárat csináltak a lapból, amely elvesztette hitelességét és karakterét, a mindezért felelős lapvezetőket a magyar újságírás pufajkásainak nevezte.