Űrutazna? A vécére még otthon menjen el!

Ismerik az érzést, amikor egy turistacsoport megérkezik az úti célhoz, de az első fél órán át még biztosan nem történik semmi érdemleges, mert szép sorban mindenkinek el kell mennie vécére? Na, ha az űrbe akarnak utazni, ilyen problémájuk biztosan nem lesz!

Menjenek el előre vécére

– tanácsolta Jeff Bezos a Colorado Spring-i 33. éves Űrszimpózium közönségének. Mármint nem ott a szimpózium előtt, hanem majd ha űrutazásra készülnek.

Bezos, aki amellett, hogy az Amazon vezére és a Washington Post tulajdonosa, a kereskedelmi űrhajózásba is belevetette magát a Blue Origin nevű cégével. A New Shepard nevű űrhajójával pedig már 2018-ban turistákat vinne szuborbitális repülésre. Úgy gondolta, hogy ehhez viszont érdemes már jó előre lefektetni néhány alapszabályt – írja a Gizmodo.

Tiltott űrülék

Az egész dolog a beszállástól a visszaérkezésig talán 40 vagy 41 perc, szóval rendben lesznek. Egészen enyhén fognak csak kiszáradni, még ha gyenge is a hólyagjuk

– nyugtatott meg mindenkit Bezos.

AZ ESA űrhajósa bemutat egy űrállomáson használt wc-készüléket.

Az űrkapszulákba ennek szellemében nem is kerül vécé, ami a Gizmodo által megkérdezett ex-NASA-s Mark Shelhamer szerint tényleg rendben van, mert valóban rövid az út, és feltehetően az utasok se azért fizetnek majd érte annyit, hogy a felét a vécén töltsék. Ha viszont az utazás stressze miatt tör rá valakire a szükség , az a szakértő szerint is szar ügy. Shelhamer szerint a pelenka jelentheti majd a megoldást – ha az Apollo-program űrhajósainak jó volt, a turistáknak is megteszi.

De nemcsak ürüléket nem akar látni Bezos az űrhajóin,

csak úgy össze-vissza hányogatni se szabad majd.

Szerinte ez nem is fog problémát okozni, hiszen maga az utazás mindössze 10-11 perces lesz, a hányinger meg úgyis késleltetve tör rá arra, aki ilyesmire hajlamos. Ezzel viszont már nem ért egyet Shelhamer, szerinte ez igenis problémát okozhat majd, simán felkavarhat bárkit egy ilyen út. Bezost meg az fogja felkavarni, ha az utasok összehányják a vadiúj New Shepardöt, de hát ő tudja.