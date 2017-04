Így robbant fel Minden Bombák Anyja

Az Iszlám Állam legkevesebb 36 harcosával végzett a Minden Bombák Anyjaként is emlegetett GBU-43/B, amelyet az Egyesült Államok a terrorszervezet ellen vetett be Afganisztánban. A támadásról pénteken egy légi felvétel is előkerült:

A több mint tíz tonnás, GPS-irányítású bomba az amerikai hadsereg legnagyobb pusztító erejű nem nukleáris bombája, amit most vetették be először harcban, az ország keleti részén. Célpontja az Iszlám Állam barlang- és alagútrendszere volt, illetve az abban fellelhető raktárak és rejtekhelyek. A küldetéshez egy MC-130-as katonai szállítógépet használtak.

A bombát a terrorszervezet egy olyan bázisára dobták le, amit több földalatti alagút köt össze Nangarhar tartományban. A támadásban az Iszlám Állam legkevesebb 36 harcosa vesztette életét, megsemmisült három alagút, sok fegyver és lőszer, de civilek nem sérültek meg az afgán védelmi minisztérium szóvivője szerint. Ehhez képest a dzsihadisták hírügynöksége, az Aamák cáfolta, hogy a támadás halottakat vagy akár sebesülteket követelt volna a soraikból, írja az MTI.

Donald Trump szerint a hadművelet "egy újabb sikeres munka" volt. Ez volt Trump elnökségének harmadik komoly katonai akciója: Amerika először