Az oroszok már az Androidban vannak

A Google peren kívül megegyezett az orosz monopóliumellenes hatósággal (FAS), így nagy bírságot fognak fizetni, és ezentúl beengedik a riválisaikat is Androidra – írja a Techcrunch.

Az amerikai céget a nagy orosz rivális, a szintén keresőszolgáltatásból netes óriáscéggé nőtt Yandex panaszolta be még évekkel ezelőtt. Azt kifogásolták, hogy a Google megsértette a helyi versenyszabályozást azzal, hogy előírta a telefongyártóknak, hogy csak akkor kerülhet az androidos készülékeikre a hivatalos Google Play alkalmazásbolt, ha egyúttal a Google keresőjét teszik alapértelmezetté, és csak az ő appjait telepítik előre.

A vita megértéséhez tudni kell, hogy bár maga az Android bárki által felhasználható, nyílt és ingyenes platform, a felhasználók által megszokott Androidhoz képest azonban ez csak egy lecsupaszított, fapados változat. A rendszer lelkét a sokak által alapfelszerelésnek tekintett Google-appok és -szolgáltatások adják, ezeket viszont már minden gyártónak a Google-től kell licencelnie, ahogy magát az Android márkanevet is. Azt pedig, hogy ki kaphat licencet, a Google dönti el, márpedig ők kompatibilitási problémákra hivatkozva nem adnak licencet más, a sajátjuktól jelentősen eltérő Android-változatokhoz. Emiatt van a Google-nek nagy befolyása az androidos piac szereplőire, de a trösztellenes hatóság szerint ezzel a cég visszaélés a piaci dominanciájával.

Moszkva az új Brüsszel

A FAS még 2015 őszén bűnösnek mondta ki a Google-t, a mostani megállapodás az azóta húzódó jogi huzavona végére tesz pontot. A Google a következőket vállalta:

438 millió rubeles (2,3 milliárd forintos) bírságot fizet. Ez a 2014-es oroszországi bevételeinek 9 százaléka plusz infláció.

Nem tiltja meg a gyártóknak, hogy más keresőt állítsanak be alapértelmezettként.

Nem köti ki nekik, hogy csak az ő appjaikat telepíthetik előre, más cégekét nem.

A peren kívüli megállapodást hétfőn hagyta jóvá egy oroszországi bíróság, és hat év, kilenc hónapra szól, vagyis a cég legalább ennyi időn át be fogja engedni a rivális szolgáltatásokat is az Androidra. Mindez a már megkötött megállapodásokra is érvényes, vagyis a Google nem fogja számon kérni a gyártók korábban tett vállalásait se.

A Google-nek rá is kell majd kérdeznie a Chrome böngésző indításakor, hogy a felhasználó melyik keresőmotort szeretné használni – hasonlóan ahhoz, ahogy az évezred elején a Microsoftot kötelezte az Európai Unió, hogy tegye lehetővé a szabad böngészőválasztást az Internet Explorer 6 erőltetése helyett. A riválisok a döntés után 60 nappal már jelentkezhetnek a Google-nél, ha jövőre szeretnének a választási lehetőségek közé kerülni.

Mindez nem valamiféle csúnya orosz ármánykodás a nyugati imperialisták ellen. Ahogy korábban megírtuk, az Európai Unió is nagyon hasonló visszaélésekkel vádolja a Google-t a szintén hosszú évek óta tartó pereskedésben. A Google ezt a frontot továbbra is tartja. Legutóbb tavaly novemberben adtak hivatalos választ az EU kifogásaira, ebben lényegében amellett érveltek, hogy a jelenlegi helyzet valójában mindenkinek sokkal jobb, és az EU a nagy versenyjogi szigorával jobban tenné, ha inkább az Apple háza táján próbálkozna.