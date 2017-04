Közvetlen agy-gép kapcsolatot épít a Facebook

Mark Zuckerberg szerint hamarosan elérhetjük azt a technológiai szintet, aminek segítségével közvetlenül megoszthatjuk egymással a gondolatainkat. Nem meglepő tehát, hogy a Facebook a gondolatolvasással kísérletezik, és ennek a bemutatásáról szólt az éppen zajló F8 konferencia egyik előadása. A Building 8-at tavaly áprilisban hozta létre a Facebook, azzal az ígérettel, hogy “a világ legjobb szakembereit hozzuk össze, hogy olyan dolgokat hozzanak létre, amik lehetetlennek tűnnek, és új korszakot nyitnak”. Ennek egyik csúcsterméke lehet

a közvetlen agy-gép kapcsolat .

A Facebook szerint az agy másodpercenként terabájtnyi adatfeldolgozást végez, ami nagyjából annyi, mintha 40 HD minőségű mozifimlet streamelnénk. A gondolkodás sebessége szinte összemérhetetlenül nagyobb, mint a beszédé, hiába utóbbi a leggyorsabb információátvivő eszközünk. Zuckerberg szerint pont ez a legnagyobb akadálya a tudomány fejlődésének.

100 szó egy perc alatt

Egy okostelefonnal átlagosan kb. 20 szót tudunk leírni egy perc alatt, közel százat egy billentyűzettel. Regina Dugan, a Building 8 vezetője az előadásában elmondta, a cég terve az, hogy erre a 100 szóra a gondolatunkkal is képesek legyünk. Már el is kezdték a fejlesztést, laboratóriumi körülmények között már nyolc szót sikerült így legépelni, amit az agy beszédközpontját figyelő szenzorok segítségével sikerült elérni.

Az agyi aktivitás keltette jeleket az érzékelők továbbítják a számítógépnek, ami azokat szöveges formává alakítja át. Ugyanúgy működik, mint az okostelefonokba épített beszédfelismerő rendszerek, csak ez nem a betáplált audioanyagot, hanem a neurális tevékenységet dolgozza fel.

Még a gondolatainkat is tudni fogják

Azonban, mint minden hasonló esetnél, most is felmerülnek etikai és személyiségjogi kérdések. Valamilyen szinten ugyanis ijesztő egy olyan technológia, ami képes az emberek gondolatait dekódolni. Dugan szerint nem kell emiatt komolyan aggódni, hisz például az emberek sokkal több képet csinálnak annál, mint amennyit megosztanak, illetve a rendszer amúgy sem próbálna meg véletlen gondolatok értelmezni.

Azonban a lehetőség benne van, és hiába építenének be egy kvázi "biztos elakarod küldeni ezt a gondolatot" funkciót, attól még a gondolatok egyszer már bekerültek egy rendszerbe, és ahogy a képeket ki lehet szivárogtatni, miért ne lehetne a gondolatokat is? Ráadásul a különböző kormányok és titkosszolgálatok vérre mennek az olyan cégekkel is, mint például az Apple, ha adatok megszerzése a cél.