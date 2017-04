Sikerült 3D-ben üveget nyomtatni

Tudományos cikket ért a Nature című lapban, hogy a német Karlsruhe Műszaki Egyetem kutatóinak sikerült tiszta üvegből formákat nyomtatni egy 3D printerrel. Az elmúlt években világszerte elterjedt a 3D nyomtatás technikája, a hobbiból alkotó geekektől a tudományos kutatókon át az ipari vállalatokig mindenki nekiállt tárgyakat nyomtatni.

A kezdetekben csak műanyagokat használtak a printerekben, de egyre szélesedett a nyomtatható anyagok köre, és ma már fémekkel, kerámiákkal is dolgozhatunk. Most pedig az üveg is felkerült az alapanyagok listájára. Ez nem volt egyszerű mutatvány.

A német kutatók egy folyékony üvegnek nevezett anyagból indultak ki, egy prepolimerből és üveg nanorészecskékből álló kompozitból. A folyékony anyagot használják tintaként a nyomtatóban, és a kész modellt kemencébe helyezik, ahol a hő hatására elég a prepolimer, megolvadnak az üvegrészecskék, és szilárd üvegstruktúra jön létre. Hogy mekkora és milyen részletes alakzatokat tudunk létrehozni üvegből, az leginkább a nyomtató méretétől és precizitásától függ.

A jövőben valószínűleg magunk is nyomtathatunk majd üveget, amennyiben az alapanyag nagy mennyiségben előállítható, és nem túl drága. Az árról azonban nem beszéltek a kutatók.