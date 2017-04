Ujjlenyomat-olvasós bankkártyát mutatott be a Mastercard

Felfedte legújabb biometrikus bankkártyáját Johannesburgban csütörtökön a Mastercard, ami a chipkártyás technológiát ujjlenyomat-olvasóval ötvözi a nagyobb biztonság érdekében - derült ki a cég sajtóközleményéből.

A felhasználók egyre gyakrabban szembesülnek a biometrikus rendszerek által nyújtott kényelemmel és biztonsággal.

- mondta Ajay Bhalla, a vállalat kockázati és biztonsági igazgatója, aki szerint az ujjlenyomatok használatával mindenki abban a tudatban élhet, hogy a tranzakciói biztonságban vannak.

Az új kártya igénylése egyszerű lesz, csupán be kell regisztrálni pénzintézetünknél, melynek során az ujjlenyomatot egy kódolt digitális sablon formájában eltárolják a kártyán. Vásárlás során egy ujjlenyomat-olvasóhoz kell érinteni az ujjunkat, a kártya így tudja megerősíteni a kilétünket.

A módszer nem csak a vásárlóknak, hanem a kereskedőknek is jó, ugyanis a jelenlegi terminálokkal is működni fog majd, még szoftverfrissítésre sem lesz szükség. Emellett a kibocsátóknak is hasznos, hiszen könnyebben megakadályozhatják a csalásokat és csökkenthetik a költségeiket is.

A technológia Dél-Afrikában lesz először elérhető, ahol az elmúlt időszakban tesztek zajlottak Dél-Afrika második legnagyobb áruházláncával, a Pick n Pay-jel, illetve az Absa Bankkal is. Az elkövetkező hónapokban is sor kerül majd kísérletekre, nem csak Dél-Afrikában, hanem Európában és egyes ázsiai régiókban is. A kártya a tervek szerint még idén forgalomba kerül majd.