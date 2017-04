Az Ubert kis híján kitiltották az iPhone-ról

Személyesen Tim Cook közölte az Uber vezérigazgatójával, hogy ki fogja vágni az alkalmazást az iPhone alkalmazásboltjából, mivel sérti az Apple szabályzatát – írja az ITcafé. A New York Times cikke szerint egy 2015-ös találkozón hangzott el a fenyegetés, amit azóta sem váltottak be.

A kitiltás belengetésének az volt az oka, hogy az Uber virtuális kerítést (geofencing) alkalmazott, így az Apple központjában más verziót kaptak az appjából, mint az átlagfelhasználók. Cupertinón kívül hiába törölték le az emberek készülékeikről az Uber szoftverét, a követés nem állt le. Ez nem tetszett Cooknak.

Az Uber közleményben reagált a lap vasárnapi cikkére: "Egyáltalán nem követünk egyéneket vagy a földrajzi helyzetüket, ha törölték az alkalmazást. Ahogy a New York Times anyagának a legvégén is megjelenik, a megoldásunk egy tipikus védelmi eljárás, amit a csalók ellen használunk azért, hogy ne lehessen lopott telefonnal és bankkártyával drága utazásokat ingyen újra és újra megejteni. Hasonló technikát alkalmazunk, hogy észrevegyük és blokkoljuk a gyanús belépéseket, ezzel is védve a felhasználóink fiókjait." A közlemény alapján tehát nem felhasználókövetésről volt szó, hanem arról az egyedi készülékazonosítóról (UDID), amellyel egy gyári visszaállítást követően is felismerhető maradt a telefon.

Az Uber az utóbbi időben több kínos ügyet is kapott a nyakába. Legutóbb néhány hete derült ki, hogy egy Hell (Pokol) nevű belső fejlesztésű programmal titokban nyomon követte a nagy rivális Lyft sofőrjeit. Februárban már egy másik cég, a Google önvezető autós részlegéből lett Waymo is megvádolta őket ipari kémkedéssel. Az utóbbi hónapokban botrányból botrányba bukdácsoló Uber szexuális zaklatással, negatív diszkriminációval, és perekkel tarkított válságáról márciusban ebben a cikkben írtunk hosszabban.