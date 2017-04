Már idén kapható lesz a repülő motor

Repülő motort mutatott be a Kitty Hawk nevű amerikai startup – írja a Techcrunch.

A cégről köztudott, hogy a Google-alapító Larry Page is támogatja, és az a Sebastian Thrun vezeti, aki korábban maga is a Google-nél, a cég önvezető autóján dolgozott. Egyelőre csak videón mutatták meg a Kitty Hawk Flyer nevű járművet, de nem puszta konceptvideóról van szó, hanem működő modellről, és a már idén év végéig piacra is akarják dobni.

Ezt a modellt kifejezetten víz fölötti repülésre tervezték, ezért kapott úszótalpakat, hogy le tudjon szállni a vízre is. A helyszíni beszámolók szerint a jármű egyelőre elég hangos, de a végleges verzió állítólag már halkabb lesz. Teljesen elektromos, nyolc rotor hajtja.

A Kitty Hawk Flyer már átment a biztonsági teszteken. Mivel az amerikai légügyi hatóság (FAA) besorolása szerint az ultrakönnyű kategóriába esik, ezért az Egyesült Államokban jogosítvány nélkül vezethető kis forgalmú helyeken. A tervezett árról egyelőre nem beszélt a cég.

Néhány napja írtunk egy repülő autóról is: a német Lilium Jet már sikerrel teljesítette az első tesztrepülést.