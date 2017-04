Saját hardvert akar gyártani a Spotify

Hardvergyártásba vághat a Spotify – írja a Verge a zenestreamelő szolgáltatást kínáló cég honlapján megjelent álláshirdetés alapján, amelyet eredetileg a Zatz Not Funny nevű oldal vette észre.

Az álláshirdetés eredetileg ezen a címen volt elérhető, de úgy tűnik, időközben eltüntette a cég. A Google gyorsítótárában viszont még mindig megtalálható. A hirdetés szövege szerint fejleszteni akarnak "egy kategóriateremtő terméket, mint a Pebble Watch, az Amazon Echo és a Snap Spectacles", amely

hatással lesz arra, ahogy a világ a zenei és beszélős tartalmakat megtapasztalja.

Sok minden persze nem derül ki, de annyi igen, hogy a Spotify saját termékéről lesz szó (nem valamilyen integrációt akarnak nagy szavakkal eladni), és persze az internethez fog kapcsolódni. Na meg az is világos, hogy – legalábbis a cég szerint – valami olyasmit terveznek, amihez foghatót egyelőre nem találni a piacon. A hirdetés alapján viszont úgy tűnik, még nagyon az elején járnak a dolognak.

Egy másik, továbbra is elérhető álláshirdetés szerint a Spotify a korábbi pletykáknak megfelelően a hangvezérlés iránt is érdeklődik. Ehhez kapcsolódhat az a hirdetés is, amely a természetesnyelv-feldolgozás szakértőinek szól. Hogy a titokzatos új hardver fog-e hangvezérlést kapni, vagy a két terméknek nincs köze egymáshoz, egyelőre nem világos, de az előbbi verzió tűnik logikusabbnak, a CNET például egy hanggal vezérelhető fülhallgatóra tippel.