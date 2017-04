Autós startupba önt pénzt a Ustream alapítója

Egyre több sikeres szakember áll be a magyar alapítású Konetik mögé, akik egy okos flottakezelő rendszert fejlesztettek ki, hogy elősegítsék a céges autó hatékony és minél inkább balesetmentes használatát.

Most Fehér Gyula, az IBM által felvásárolt Ustream alapítója és technológiai vezetője szállt be a vállalkozásba.

Hogy Fehér Gyula mennyi pénzzel szállt be, az nem mondta el Szabó Balázs, a Konetik alapítója, azt viszont igen, hogy eddig összesen egymillió eurónyi tőkét vontak be, nagyobb részt angyalbefektetőktől, kisebb részt accelerátoroktól. A vállalatban benne van Ferencz András, az Intel által nemrég felvásárolt Mobileye amerikai műszaki vezetője, valamin John Cillag, az Unilever egyik leányvállalata által felvásárolt Remex alapítója is.

A Konetik rendszere az autók diagnosztikai portja csatlakozó mobilnetes kütyüvel gyűjt be információkat a jármű műszaki állapotáról, földrajzi helyzetéről, valamint a sofőr vezetési stílusáról, hogy ezen mind javítani tudjanak a flottamenedzserek. A cég azt állítja, hogy az információk alapján visszafogható az üzemanyag-használat, a kopóalkatrészek megkímélésével pedig a szervizköltség csökkenthető, és több baleset elkerülhető az adatokból felismert hibás vezetési stílus javításával.

Új irányt is kijelölt magának a vállalat, a több ember által megosztva használt elektromos autók menedzselésére is felkészítené a rendszerét.