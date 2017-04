Bejelölheti, hol parkolt Google Mapsen

Néhány hete még arról írtunk, hogy a Google Maps béta változatában megjelent az a funkció, hogy a felhasználók bejelölhetik, pontosan hol hagyták az autójukat. Most már élesben is elérhető mindenkinek az új szolgáltatás.

Elsőre nem tűnik fontos újításnak, hogy be tudjuk jelölni a térképen, hol parkoltunk. De lehetnek olyan helyzetek, amikor nem jön rosszul egy ilyen. Ismeretlen városban, külföldön nem kell megjegyezni az utca nevét, nem kell felírni a mobilba vagy egy cetlire, pontosan hol hagytuk a kocsit. Elég rábökni a Google Mapsen a helyre.

Így a térképen lesz egy nagy kék P betű, ami jelzi az autó helyét. A mentéshez mindenféle megjegyzéseket is fűzhetünk, például az emeletet. Időzítőt is hozzárendelhetünk, amely megmondja, hogy mióta parkolunk és mennyi időnk van még az ingyenes parkolás lejártáig. Ha nagyon elveszve éreznénk magunkat, még fényképet is csatolhatunk a megjegyzésekhez.

Ha pedig úgy látjuk, ideje megkeresni a kocsit, egy kattintással elindíthatjuk a navigációt, amely nemcsak az irányt mutatja meg, de azt is pontosan megmondja, hány perc alatt érünk oda gyalog vagy tömegközlekedéssel. Kipróbáltuk, működik.