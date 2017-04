Idegesítik a Messenger új funkciói? Mától letöltheti a lecsupaszított verziót

Mától Magyarországon is elérhető a Play Áruházból a Facebook csevegőappjának könnyűsúlyú változata, a Messenger Lite – írja az ITcafé.

Tavaly először a fejlődő országokban tette elérhetővé a Facebook a Messenger lebutított változatát azzal a nem titkolt céllal, hogy még többen kezdjék használni a platformot – azok is, akiknek egyébként nincs lehetőségük modern készüléket használni vagy hetente 50-60 megabájtot áldozni a program frissen tartására.

Eddig a kiválasztott országokon kívül élőknek trükközniük kellett és harmadik félen keresztül letölteni az appot. Ennek a mai nappal vége, a Facebook ugyanis bejelentette, hogy 132 országgal bővítik a Messenger Lite hivatalos elérését, ebben újabb merítésben pedig már Magyarország is benne van.

A Messenger Lite kevesebb erőforrást használ a teljes verziónál, hiányoznak belőle az elmúlt években beépített funkciók, mint a Napom, a chat buborékok vagy a kameraeffektek, sőt a végponti titkosítás is. Cserébe az akkumulátorkímélés mellett az adatforgalmi igénye is szerényebb (akár 2G-n is használható), és visszamenőleg egészen a 2.3-as (Gingerbread) Android verzióig kompatibilis.

Az app innen tölthető le. (Ha nem a linket használják, figyeljenek, hogy a Facebooktól származó appot töltsék le, mert ugyanilyen néven más appok is vannak az alkalmazásboltban.)