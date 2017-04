Százmillió dolláral húzta le egy litván hekker a Google-t és a Facebookot

Egy litván adathalász áldozata lett a két techóriás, a Google és a Facebook. A kifinomult módszerekkel dolgozó hekker, összesen több mint százmillió dollárral károsította meg a két céget. A 48 éves Evaldas Rimasauskast a rendőrség csalással, pénzmosással, valamint azzal, hogy jogtalanul járt el, amikor a tajvani Quanta Computer képviselőjének adta ki magát, amely cég egyébként szerződéses viszonyban van a két említett cégen kívül még az Apple-lel is.

Mindkét cég elégedetten nyilatkozott, hogy a pénz nagyobb részét már vissza is szerezték, és a férfi ellen eljárás folyik. Az ügy viszont jól rámutat az adathalászat veszélyeire most, hogy két ekkora céget is sikerült ilyen hatalmas összeggel megkárosítani. A cégeken kívül rengeteg magánszemélyt is lehúznak azzal a trükkel, hogy e-mailen keresztül ismert cégek megtévesztésig hasonló oldalára kalauzolja a gyanútlan látogatót, és ott a bankkártyaadatait megszerzik.

(the Guardian)