Olcsó okosizzóival tarolná le a piacot az IKEA

Az IKEA is belép az okoslámpák piacára, ráadásul elég látványosan. Konkrétan az a tervük, hogy mindenkihez eljussanak, olyan áron adják az izzót, a hubot és a mozgásérzékelőt, amely minden konkurens terméknél olcsóbb. Az olcsóság azonban nem minden, ezért kipróbáltunk a Trådfri termékcsaládból néhányat.

Előnyök:

Könnyen telepíthető

Jóval olcsóbb a konkurens termékeknél

Többféle izzó

Mobillal és távirányítóval is kapcsolható

Hátrányok:

Nincsenek színek, csak a fehér különböző árnyalatai

Korlátozott programozási lehetőségek

Egyelőre nem lehet távolról irányítani

Nem kapcsolódnak más rendszerekhez

Az okosotthon ugye arról szól, hogy kényelmesebbek legyenek a mindennapok: az állandó tevékenységet automatizálják. Például ha napkelte előtt ébredünk, akkor fokozatosan legyen világosabb a szobában, amikor hazaérünk, akkor fogadjon világítás a nappaliban, szólaljon meg a kedvenc zenénk a hangszórón. Vagy egy kicsit bonyolultabb példával, ha az időjárás előrejelzés délutánra esőt ígér, akkor zárja be a tetőtéri ablakokat és állítsa le az automata locsolót a kertben, hiszen aznap nem lesz rá szükség.

Amikor valaki okosotthonos megoldásokat tervez lakásába, általában a világítással és a fűtéssel kezdi. De inkább a világítással, mert az látványos és olcsóbb, mint átalakítani a teljes fűtési rendszert. Több megoldás létezik a világítás okosítására. Az egyik, ha maguk az izzók kapcsolódnak a netre, ebben az esetben nincs szükség központi hubra, elég a mobillal felismertetni az adott izzót. Ennek az a legnagyobb hátránya, hogy szinte lehetetlen olcsó terméket fejleszteni, ráadásul távolról nem is irányítható a világítás.

Jóval elterjedtebb módszer, amikor egy központi hubhoz csatlakoztatjuk az izzókat, kapcsolókat és mozgásérzékelőket. Az egyik legnépszerűbb és legismertebb termékcsalád, a Philips Hue is ezt a módszert választotta és ilyen megoldással lépett piacra az IKEA is.

Az IKEA kezdőkészletében egy központot, egy távirányítót és két darab ledizzót találunk, ezt mindenképpen be kell szerezni, mert a központon keresztül tudjuk irányítani a lámpákat a mobilalkalmazással. Kértünk mellé egy mozgásérzékelős készletet is, ebben a mozgásérzékelő mellett egy izzót is adnak.

A telepítés roppant egyszerű, csatlakoztatni kell a hubot az internethez (beledugjuk a lan-kábelt), majd össze kell kapcsolni a mobilalkalmazással (a mobilapp iOS-re és Androidra is elérhető). Ez nagyjából két percet vesz igénybe és ezzel kész is a telepítés. A következő feladat az izzók hozzácsatolása, vagyis becsavarjuk az izzót abba a lámpába, amelyet irányítani szeretnénk és felismertetjük az alkalmazással.

A Philips Hue termékeit a kezdetekben csak alkalmazással lehetett irányítani, de idővel azért az ottani fejlesztők is rájöttek, hogy fizikai kapcsolókra is szükség van, így elkezdték ezek gyártását. Az IKEA ebből tanulva távirányítót is ad a kezdőkészlethez, illetve külön is meg lehet az venni. A távirányítóval egy lámpacsoportot irányíthatunk, tehát ha külön kapcsolnánk a hálószobai lámpát és külön a konyhait, akkor két távirányító kell hozzá. Egy távirányítóhoz tíz izzó kapcsolható, ez bőven elég mindenhez.

A távirányítón öt gomb van, a középsővel kapcsoljuk be és ki a lámpát, kettő szolgál a fényerősség szabályozására és kettő gombbal a fehér árnyalatait változtathatjuk. Egyszerű, de sokkal többre nincs is szükség, hiszen az IKEA izzói nem tudnak millió színben pompázni, csak a fehér színhőmérséklete állítható. A távirányító tartóját bárhova rögzíthetjük csavarokkal vagy erős ragasztóval, a tartó pedig mágnessel tartja ott magát az irányítóeszközt. Ez nagyon kényelmes, én például a nappali kávézóasztal lapjának az aljára ragasztottam, így mindig kéznél van, mégsem zavar. Legtöbbször a fényerősséget állítgattam, a fehér melegségével nem foglalkoztam. A színhőmérséklet egyébként 2200 kelvin (melegen izzó), 2700 kelvin (meleg fehér), és 4000 kelvin (hideg fehér) között állítható.

A lámpák programozhatók, a legalapvetőbb szolgáltatásokat beállíthatjuk rajtuk. Reggeli ébredéskor például időzíthetjük, hogy mikorra legyenek teljes fényerőn a hálószobai izzók, hogy leeresztett redőnynél is úgy érezzük, hogy a hálószobában kel fel a nap. A fényerő növekedését harminc perccel a beállított időpont előtt kezdik meg, itt nincs variálási lehetőség, nem úgy, mint a Hue lámpáknál, ahol bármekkora időtartamot választhatunk. Az is megadhatjuk, hogy mikor kapcsoljon le az összes lámpa, mert akkor biztosan nem vagyunk otthon. Például napközben munkaidőben feleslegesen égne bármi is, és nem kell ellenőrizni egyesével az összes szobát, hogy mindenhol lekapcsoltuk-e a villanyt.

A mozgásérzékelő is egészen egyszerű szerkezet, itt csak három lehetőség közül választhatunk, hány percig égjen a mozgás érzékelése után: egy, öt vagy tíz. Más lehetőségünk nincs, cserébe tényleg működik. Az egyetlen gond, hogy ha tíz százalékra állítom a fényerőt a fürdőszobában, mert nem akarom, hogy éjjel kisüsse a szememet, ha kiviszem a gyereket a mosdóba, akkor mindig tíz százalékon fog égni, hacsak nem állítom át az alkalmazásban. De ha átállítom, akkor éjjel is erősebbre kapcsol. Itt mutatkozik meg a szoftver egyszerűsége, személyre szabható, de nem annyira, mint a kifinomultabb rendszerek.

Ez jellemző az egész termékcsaládra, egyszerű, mint a faék, de működik. Nem irányíthatjuk például távolról az otthoni világítást, csak akkor működik az alkalmazás, ha a központ közelében vagyunk, tehát a lakásban. Ez azt is jelenti, hogy teljesen biztonságos, hiszen csak a helyi hálózatot használja. Kívülről nem tudnak belenyúlni a rendszerbe. Emiatt akkor is működik, amikor épp nincs internet, ez a Hue-nál ugye már nem mondható el, az nagyon függ a netkapcsolattól.

Az Trådfri termékek olcsóságukkal próbálják letarolni a piacot. A kezdőkészlet például 25 ezer forintba kerül Magyarországon, a mozgásérzékelős készlet tízezer forintba. Ez jóval olcsóbb, mint a Philips Hue hasonló szettje. Az egyes izzóknál is a konkurencia alá megy árban, 4-5 ezer forintért árulja az IKEA ezeket. Ehhez persze mindig hozzá kell tenni, hogy nem is tudnak annyit, mint a konkurens termékek, de annyit pont tudnak, hogy bárki kipróbálhassa, milyen az, amikor okoslámpa van a lakásban. Ráadásul nem is kell egyből kezdőkészletet vásárolni, ha tényleg aprópénzből szeretnénk kipróbálni, elég egy hub és egy izzó, ez 15 ezer forintból kijön.

Érdekes kérdés, hogy a Hue és az IKEA rendszerek átjárhatóak-e egymásba. Hue Bridge-hez (ott így hívják a központi egységet) lehet-e IKEA-izzókat csatlakoztatni és viszont. Egyelőre úgy tűnik, csak az Trådfri hubhoz csatolhatunk Hue-izzókat, fordítva ez nem megy. Valószínűleg a Philips blokkolta le a nem saját eszközök kompatibilitását. De állítólag dolgoznak a probléma megoldásán.

Lassan egy éve használok Philips Hue lámpákat, és legtöbbször pont azokat a funkciókat használom, mint amit az Trådfri készlet nyújt. Beállítottam az ébresztést, az érkezőfényt (amikor a mobilom velem együtt hazaér, akkor felkapcsolnak az előszobai fények), mobilról, illetve most már Google Home-mal kapcsolgatom a hálóban és a gyerekszobában a lámpákat. És ez utóbbi az, amit az IKEA termékei még nem tudnak. Mivel Zigbee rendszerűek, elvileg lehetséges lenne hozzákapcsolni akár a Hue központjához, akár a Google Home, Amazon Alexa vagy Apple HomeKit rendszereihez. De ez egyelőre nem lehetséges, bár itt is olvastunk olyan híreket, hogy ősszel egy nagyobb frissítéssel ezt is megoldják. Az Apple HomeKittel való integrációra október jósolják és ezidőtájt jöhet be a Google Home és Amazon Echo is.

Az biztos, hogy ezek most még a kezdő lépések, a svéd bútorgyártó még csak most lépett a piacra. Ha a Trådfri termékek népszerűnek bizonyulnak, akkor lesz ok fejleszteni. A cikkben említett hiányosságokat meg is akarják oldani majd, idővel színes izzókat is piacra dobnak. És akkor nem csak az ár miatt lesznek vonzóak, hanem a nyújtott szolgáltatás miatt is.