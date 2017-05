Önjáró autókat tesztel a Samsung is

A Samsung megkapta a dél-koreai közlekedési hatóságoktól az engedélyt, hogy önjáró autóit nyilvános utakon tesztelje. Ami azt is jelenti, hogy a cég a fejlesztés olyan szakaszában tart, hogy ez lehetséges legyen.

Nagyon keveset tudni a Samsung önjáró autóiról. A dél-koreai sajtónak is csak annyit sikerült kiderítenie, hogy Hyundai alapokat használnak, ehhez teszik hozzá a legújabb kamerákat és érzékelőket. Maga a cég elég szűkszavú a fejlesztéssel kapcsolatban.

A Samsung még 2015-ben jelentette be, hogy létrehoznak egy csapatot, amely ezen a területen fog dolgozni. A csapat inkább alkatrészeket fejlesztett, nem önálló autót akartak létrehozni. Nagyjából ez volt az összes elérhető információ a projektről egészen mostanáig.

Most valószínűleg azért szivárogtattak, mert az Apple is nemrég kapott hasonló engedélyeket Kaliforniában. Az amerikai cég egy Lexus RX450h-t visz az utakra. Szinte nincs is olyan nagyobb autógyártó vagy nagyobb technológiai cég, amely valahogyan ne akarna részt venni az önjáró autók gyártásában. Hihetetlen mennyiségű pénzetek ölnek ebbe a technológiába, mert azt gondolják, ha kimaradnak, végleg lemaradnak.