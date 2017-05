Büntetőeljárás indul az Uber ellen

Az elmúlt hónapok PR-katasztrófája után egy komolyabb eljárással is szembe kell néznie az Ubernek. A hírek szerint büntetőügyben nyomoznak ellenük a hatóságok egy szoftver miatt.

A Greyball nevű szoftverről először a New York Times adott hírt néhány hónapja. Ez egy olyan eszköz, amelyet az Ubernél fejlesztettek 2014-ben és arra használták, hogy átverjék a hatóságokat. Az Uber munkatársai a szoftverrel be tudták azonosítani a kormányzati hivatalokat és alkalmazottaikat, majd az alkalmazás egy hamis változatát töltötték be, amellyel ki tudták játszani a szabályokat. Például nem vették fel a kocsit rendelőt és hamis autókat mutattak neki a saját appjában.

A nyomozás még korai szakaszban van, legalábbis a Reuters értesülései szerint. Miután az első újsághírek megjelentek a Greyballról, a cég vizsgálatot ígért és azt, hogy nem használják majd olyan módon, hogy beazonosítsák az ellenőröket.