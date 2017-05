A bitcoin többet ér mint az arany

Hétfőn elérte és meghaladta az 1600 dolláros tőzsdei lélektani határt a bitcoin értéke, írja a CNBC. A legnépszerűbb digitális valuta körülbelül 458 000 forintot ér, míg egy uncia arany jelenleg hozzávetőleg 350 000 Ft-ot ér.

A bitcoin menetelése egy CNBC-nek nyilatkozó befektető szerint nemigen áll meg belátható időn belül, 8-14 hónap múlva akár négyezer dollárt (1,14 millió forintot) is elkérhetnek egyetlen bitcoinért.

A bitcoin 2009-ben mutatkozott be, és sokan életképtelennek tartották, 2014-ben be is zuhant, miután bedőlt a legnagyobb bitcointőzsdének számító Mt. Gox. A valuta azonban továbbra is tartja magát, sőt egyre elterjedtebb fizetési eszköznek számít, a mögötte álló technológia, a blockchain adoptálásán pedig már a nagy bankok és más szektorok is dolgoznak.

Március elején történt először, hogy árfolyama meghaladta az aranyét. Az akkori felívelése elsősorban a növekvő kínai keresletnek volt köszönhető, amit némi visszaesés követett. A bitcoin április óta mutat ismét töretlenül emelkedő tendenciát, az elmúlt 30 napban 33 százalékkal emelkedett az árfolyama. Emögött részben az is áll, hogy Japánban nemrég bejelentette, hogy hivatalosan is elfogadják mint fizetőeszközt.

