Korszerűsítik a pécsi fatüzelésű erőművet

Több mint egymilliárd forintos - saját forrásból finanszírozott - beruházással újítják fel a pécsi erőmű faapríték-tüzelésű blokkját, tájékoztatta a Veolia Energia Magyarország csoporthoz tartozó Pannon Hőerőmű Zrt. kedden az MTI-t.

A hatos számú gőzturbinába új, korszerűbb lapátokat szerelnek, amellyel annak óránkénti gőznyelése öt tonnával csökken. Így a keletkező gőzből az eddiginél nagyobb hatékonysággal nyerhető ki energia, ezáltal az erőmű tüzelőanyag-igénye mérsékelhető. A berendezés felújítását a General Electric végzi, a munkák várhatóan szeptemberig tartanak.

A fatüzelésű blokk kazánját is modernizálják, mivel a forrcső- és a túlhevítő rendszer üzemideje közelít a 200 ezer üzemórához.

A pécsi erőmű fatüzelésű blokkjában 2004-ben hajtottak végre hasonló volumenű korszerűsítést, amikor a létesítmény működését széntüzelésűről tisztán fatüzelésűre állították át.

Korábban azt is közölték, hogy a cég ebben az évben is többségében a térség agrárvállalkozóitól szerzi be a 2013-ban kialakított biomassza-tüzelésű blokk működtetéséhez szükséges tüzelőanyagokat, mintegy 3,5 milliárd forintért.

A mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása mintegy 31 ezer 500 lakás és 460 közintézmény hőigényének kielégítését segíti, a kogenerációs – azaz egyszerre villamos- és hőenergiát is előállító – erőmű emellett mintegy 220 gigawattóra villamosenergiát is előállít évente.

Tájékoztatásuk szerint, mivel a biomassza-tüzelés szén-dioxid-semleges technológia, az erőmű évente több mint 150 ezer tonna szén-dioxid kibocsátását váltja ki.