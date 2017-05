Újabb mobilokkal magától fejlődik a hálózat

Közel vagyunk ahhoz, hogy országszerte fogható legyen a 4G LTE a mobilokon, de a szolgáltatók már ennél is előrébb járnak, és központi szervezeteiknél már folyamatban van az 5G előkészítése. Bár az ötödik generációs szolgáltatás mindaddig nem kerül kereskedelmi forgalomba, amíg nem készülnek el a végleges nemzetközi szabványok, a most is tesztelt központi fejlesztésekkel, a hálózat optimalizációjával még rengeteget tud adni nekünk a 4G is.

„Már elkezdtük kiépíteni az LTE Advanced szolgáltatást 4G+ néven, ez a sebesség növeléséről szól, ahogy az 5G is a sebességben és az alacsonyabb válaszidőben nyújt majd többet a fogyasztóknak” – mondta Amrita Gangotra, a Vodafone Magyarország műszaki-vezérigazgató-helyettese. „Az 5G előnyei az iparban is megmutatkoznak majd, de hogy milyen felhasználási módok terjednek el, az nagyban függ a kormány támogatásától és az ipar érdekeitől, alkalmazásaitól” – tette hozzá.

Mikor lesz lekapcsolva a 3G vagy a 2G?

„Az elérhető frekvenciakészlet nagyon limitált, ezért a 4G+ bevezetését is úgy oldottuk meg, hogy újrahasznosítottuk a 2G hálózat egy részét” – mondta Amrita Gangotra. „Aki vett egy 4G-s mobilt, miért akarna 2G-t használni? A spektrum megfelelő használatával megoldható, hogy 4G-t kapjon mindenki, aki tud hozzá csatlakozni.”

Persze mindig vannak olyan előfizetők, akiknek túl drága lenne egy 4G-s mobil, vagy bármilyen más okból nem akarnak váltani. Bár a Vodafone egy ideje már csak 4G-képes mobilokat árul, senkit sem kényszerít váltásra.

Ha már nem használ majd senki régi technológiákat, akkor automatikusan megtörténik az átállás a 4G-re

- mondta a Vodafone műszaki vezetője. Ugyanakkor azt is hozzátette azért, hogy a 2G/GSM valószínűleg soha nem fog eltűnni, leginkább a rajta futó gépi kommunikációs (M2M) megoldások miatt. Így tehát leginkább a 3G-seknek kell lépéseket tenni és 4G-s mobilra váltani, hogy a szolgáltatók minél több 3G-s frekvenciát tudjanak átadni a 4G-nek, és mindenki modernebb szolgáltatásokhoz tudjon hozzáférni.

Az intelligenciától nem kell félni

A modern hálózatok alapja, hogy a szolgáltatás különféle módjai virtualizáltan futnak. Ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy egy pc-n is egymással párhuzamosan futtathatunk virtuális operációs rendszereket, például egy Windowst a játékokhoz, és mellette egy szerverként dolgozó Linuxot. A mobilhálózaton persze más jellegű virtualizáció történik. A frekvenciák és központi erőforrások egy részét arra fordítják, hogy a telefonnal mobilozók sok gigabit per másodperces sebességgel tudjanak csatlakozni, és eközben egy másik hálózatszeleten több százezer darab, egyenként jóval kisebb adatforgalmú szenzor kommunikációját oldják meg.

A virtualizáció és a szoftveres hálózati működés egyik hozománya, hogy a hálózatokon egyre több intelligencia jelenik meg, és egyre nagyobb rész önfenntartó, önjavító lesz. Népszerű téma, hogy az intelligens gépek elveszik az emberek munkáját, de Amrita Gangotra szerint nem ilyen egyszerű a helyzet. Lehet, hogy az 5G bevezetésével nem kell majd megduplázni a mérnökök számát, de szükség lesz a műszaki szakértőkre, akiknek új dolgokat kell megtanulniuk.

Bizalmi kérdéseket is felvet a mesterséges intelligencia (MI), mert egyre nehezebb lesz átlátni, hogy pontosan mi is történik egy gépen belül. Amrita Gangotra nem tart az elszabaduló gépektől: „A mesterséges intelligenciát is bármikor el lehet pusztítani, mint a filmekben” - kommentálta viccelődve a felvetésünket. „Ma még bonyolultnak tűnhet sokaknak az MI és a gépi tanulás, de holnap már a legtöbb embernek ez lesz a természetes. Nekünk a Vodafone-nál az a feladatunk, hogy tartsuk a lépést a legújabb technológiákkal, máskülönben elavultak leszünk.”