Ankara kész feloldani a Wikipédia blokkolását

Ha a Wikipédia eltávolítja oldalairól a Törökországra vonatkozó téves információkat, Ankara feloldja az online enciklopédia blokkolását, jelentette ki Ahmet Arslan török hírközlési miniszter az NTV török hírtelevíziónak adott interjújában csütörtökön.

A tárcavezető kiemelte: Törökországot nem lehet terrorszervezetek támogatójaként feltüntetni. Ahmet Arslan hozzátette: mindemellett a Wikimédia Alapítványnak irodát kell nyitnia Törökországban és adót kell fizetnie tevékenysége után, írja az MTI.

Április 29-én a török hatóságok az egész országban elérhetetlenné tették a Wikipédia oldalait. Az üzemeltető, a Wikimédia Alapítvány fellebbezést nyújtott be, de múlt pénteken egy török bíróság elutasította.

Az Anadolu török állami hírügynökség értesülései szerint a döntést azzal indokolták, hogy a Wikipédia üzemeltetője felszólítás ellenére sem törölt olyan szócikkeket, amelyek azt állítják, hogy Törökország terrorszervezetekkel működik együtt, és ezzel az oldal lejárató kampányt folytat Ankarával szemben.

Jimmy Wales, a Wikipédia alapítója Twitter-bejegyzésben bírálta a hatósági intézkedést, úgy fogalmazva: "Az információhoz való hozzáférés alapvető emberi jog".

A török hatóságok már eddig is internetes oldalak tízezreit kapcsolták le, ezek az intézkedések a YouTube videomegosztó portált és a Twittert is érintették. A hatóságok képesek egyes Twitter-fiókokat is blokkolni. A tavaly júliusi puccskísérlet óta újságírók tucatjait vetették börtönbe és tucatnyi sajtóorgánumot záratott be a hatalom. Ankarát már jó ideje bírálatok érik, hogy korlátozza a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságát.