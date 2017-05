Európából sem repülhetünk laptoppal az ölünkben Amerikába

Hamarosan tilos lesz laptopot vinni az Egyesült Államokba tartó brit és európai repülőjáratok fedélzetére is, közölték szerdán belbiztonsági illetékesek. Efféle számítástechnikai eszközök a jövőben csak feladott bőröndben, a repülőgép csomagterében utazhatnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben nincs becsekkolható poggyásza az utasnak, akkor nincs mód rá, hogy hordozható számítógépet vigyen magával amerikai útjára. Hivatalosan még nincs megerősítve a hír, így a szabályozás életbelépésének dátuma sem ismert még, annyi biztos, hogy a hatóságok mérlegelik a dolgot.

Márciusban tíz közel-keleti repülőtér vonatkozásában hozták meg ugyanezt a szigorítást , miután a hírszerzés szerint repülőgépek ellen terveztek robbantásos merényleteket, robbanóanyaggal töltött laptopokkal. 2016-ban egy Szomáliából indult repülőgépen fel is robbant egy ilyen szerkezet, lyukat ütve a gép oldalába, leszállásra kényszerítve azt, emlékeztet a The Register .

A szigorítás valószínűleg nem tesz majd jót a légitársaságok bevételeinek: az üzleti és első osztályon utazók számában lehet nagy visszaesésre számítani, ha betiltják a fedélzeti laptophasználatot. Ezek az utasok ugyanis leginkább céges számlára repülnek, és a cégek abból a megfontolásból hajlandók fizetni a drága jegyekért, hogy alkalmazottaik a hosszú repülőutak alatt is tudnak dolgozni. Arról nem is beszélve, hogy a luxusutazók ezután a pórnéppel együtt kellene hogy várják míg csomagjuk előkerül a gép bendőjéből, ahelyett, hogy kipihenten azonnal a fontos üzleti megbeszélésre siethetnének.

A szabályozásnak elég sok negatív vonzata lehet: például előre nem látható hatással lehet a feladott csomagok kárára elkövetett lopások számára is, és arra sincs biztosíték, hogy illetéktelenek nem férnek hozzá a laptopok tartalmához, miután az utas csomagja eltűnik a reptéri check in pult mögött. Arra sincs garancia, hogy egy csomagban feladott laptopbomba időzítéssel vagy távirányítással nem robbantható föl, de elég lehet egy hibás laptopakkumulátor is a baj előidézéséhez: a zsúfolt csomagtérben még egy kisebb tűz is beláthatatlan következményekkel járhat.