Buzz Aldrin beolvasott kicsit a NASA-nak

Ha a NASA és partnerei komolyan embert akarnak küldeni a Marsra a közeljövőben, akkor az első adandó alkalommal le kell kapcsolniuk a Nemzetközi Űrállomást, vélekedik Buzz Aldrin, az Apollo 11 űrhajósa, Neil Armstrong után a második ember, aki a Holdra tette a lábát. “Amint lehet, nyugdíjaznunk kell az ISS-t” – idézi a space.com a 87 éves legendás asztronautának a “2017 Humans to Mars” című washingtoni konferencián kedden elhangzott szavait. “Egyszerűen nem költhetünk évente 3,5 milliárd dollárt rá” – fogalmazott Aldrin, aki az utóbbi években teljes erőbedobással kampányol a Mars-utazás mellett. (Április végén a Silicon Valley Comic Con-on is mondott egy félórás beszédet, ami alant látható hallható:)

Az ISS a jelenlegi nemzetközi megállapodások alapján legalább 2024-ig működik, de szó van arról is, hogy 2028-ig is meghosszabbítják üzemidejét. A NASA szerint ugyanis az ISS kulcsfontosságú eleme a Marsra vezető útnak. A veterán űrhajós szerint viszont a NASA-nak teljes mértékben át kell adnia a Föld körüli tevékenységeket az olyan űriparban dolgozó magáncégeknek, mint a SpaceX, az Orbital ATK vagy a Boeing, hogy ők végezzék az űrállomással kapcsolatos teendőket. Emellett más cégek (Bigelow Aerospace, Axiom Space, stb) építhetnének további, az ISS-től független űrállomásokat Föld körüli pályán. Ezek a kereskedelmi célú űrállomások együtt is működhetnének a kínai űrállomással, tette hozzá Aldrin.

Aldrin Mars-víziójában fontos szerephez jutnának ezek az új űrállomások, amik az első lépés lennének a Mars kolonizálásához vezető úton: kiindulópontjai lennének a Föld és a Hold, illetve a Mars között ingázó személy- és teherszállító űrhajóknak, amiket Aldrin “cycler” névvel illetett. “Az ember utaztatásának alapköve a cycler. Masszív, akár 30 évig is bírja, mivel nincs külső mozgó része” – magyarázta.

A Marsra vezető közbülső lépésként Aldrin szerint szükség van egy Holdon létesítendő bázisra is, ahol a Mars kolonizálásához szükséges technikákat lehetne kidolgozni és begyakorolni.

Aldrin szerint az első működőképes cycler űrhajók 2020 környékén vihetnének embereket egy Föld-közelben elhaladó aszteroidára, majd 2024-ben jöhetne egy Vénusz-látogatás, és az első marsi telepesek a 2030-as évek elején tehetnék lábukat a vörös bolygóra.

“Biztosnak kell lennünk abban, hogy fenntartható tervet dolgozunk ki a Marson maradáshoz. Ezúttal nem kellenek zászlók és lábnyomok” – fogalmazott Aldrin arra utalva, hogy a történelmi Hold-küldetések gyakorlatilag kimerültek abban, hogy a NASA űrhajósai pár lábnyomot és zászlót hagytak maguk után.